A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?

A101'in 31 Aralık Çarşamba yılın son gününe özel 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu açıklandı. Bu hafta mağazalarda elektronikten ev eşyasına, mutfak ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İndirimli ürünler ve fiyatlar merak ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 20:59
A101'in 31 Aralık Çarşamba gününe özel Aldın Aldın aktüel kataloğu duyuruldu. Yılın son gününde mağazalarda beyaz eşyadan elektroniğe, ev ve mutfak ürünlerinden tekstil ve gıdaya kadar birçok seçenek yer alıyor. Sınırlı sayıda sunulacak ürünler şimdiden merak konusu oldu.

A101 31 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri – 225 TL

Akşeker Dana Kangal Sucuk – 239 TL

Torku Yarım Yağlı Yoğurt 2 KG – 129 TL

Peynes Lor Peyniri – 69,50 TL

Activia Probiyotikli Bowl – 49 TL

Peros Toz Deterjan 10 KG – 299 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı – 149 TL

Çiftçi Mercimek – 49,50 TL

ONVO 50" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 13.999 TL

ONVO 40" Frameless FHD Whale OS 10 Android QLED TV – 8.299 TL

Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı – 179 TL

Kulaküstü Kulaklık – 499 TL

Blutooth Hoparlör – 599 TL

Samsung Galaxy A16 128 GB Cep Telefonu – 9.399

