A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?

A101'in 31 Aralık Çarşamba gününe özel Aldın Aldın aktüel kataloğu duyuruldu. Yılın son gününde mağazalarda beyaz eşyadan elektroniğe, ev ve mutfak ürünlerinden tekstil ve gıdaya kadar birçok seçenek yer alıyor. Sınırlı sayıda sunulacak ürünler şimdiden merak konusu oldu.