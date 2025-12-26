Viral
A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?
A101'in 31 Aralık Çarşamba yılın son gününe özel 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu açıklandı. Bu hafta mağazalarda elektronikten ev eşyasına, mutfak ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İndirimli ürünler ve fiyatlar merak ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 20:59