Dünya ısındıkça ısınıyor...Kuzey, güney, doğu, batı, her yer...Ve bizim etrafımızdaki hava da öyle...Sık sık altını çiziyorum, biliyorsunuz...

***

Sizi yine geçen yüzyıla götürmeyi istiyorum...Ve Hollywood klişelerini, okul ezberlerini bir yana bırakıp bakmayı planlıyorum...Defalarca yazdım...Her seferinde şaşırdınız...

***

Şu hiç bilinmez...ABD'nin Avrupa'da savaşa girişi de SSCB'nin Berlin'e yaklaşmasını görüp telaşa kapılmasındandır.

***

Savaştan sonra Nazilerin yargılandığı Nürnberg duruşmalarına film endüstrisi ayrı bir ağırlık verdi, malum.Fakat Üçüncü Reich Bankası'nın Başkanı ve Ekonomi Bakanı Hjalmar Schacht'ın şu sözlerinin üzeri hep kapatılmıştır:

***

Şunu not edin...Kendini hegemonik ve coğrafi olarak korunaklı bulan1929 Büyük Buhran'ı yaşamış Washington için en iyi çözüm buydu...İçine kapanmak ve dışarıda kalan herkesi savaş ekonomisinin çarklarında kendine mecbur bırakmak... Nazi Almanya'sı da bu çerçevenin dışında değildi.Almanya'nın savaş makinesinin merkezi olan meşhur Çelik Vakfı, aslında Wall Street şirketlerinin mali ve yönetimsel desteğiyle kurulmuştu.Nazilerin önem verdiği birçok şirket Ford iştirakiydi...

***

Dünya bugün de farklı kamplaşmalar içinde savaşa veya savaşlara doğru ilerliyor...

Bu durumda...

Sadece siyasi vitrine ve çatışma alanlarına bakmak yanıltır.

Yukarıda söylediklerim aklınızın bir kenarında bulunsun ve sizleri düşündürsün isterim...

***



NOT DEFTERİ

Başka bir ülkeye gitmen zerre kadar fark etmez. Ben kendimde denedim bunu. Bir yerden bir yere gitmekle kendinden, içindeki o meretten kurtulamazsın. (E. HEMINGWAY / Güneş de Doğar)