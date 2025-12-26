Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj! Görenler tanıyamıyor

Türk televizyon tarihinin önemli dizilerinden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizide "Osman" karakteriyle izleyicinin kalbinde yer edinen Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından katıldığı etkinlikle yeniden gündeme geldi.