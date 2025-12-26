Viral Galeri Viral Liste Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ından yıllar sonra ilk röportaj! Görenler tanıyamıyor

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' yayımlandığı yıllarda olduğu kadar bugün de hafızalardaki yerini koruyor. Dizide canlandırdığı karakterle tanınan isim yıllar sonra verdiği ilk röportajla gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:58
Türk televizyon tarihinin önemli dizilerinden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizide "Osman" karakteriyle izleyicinin kalbinde yer edinen Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından katıldığı etkinlikle yeniden gündeme geldi.

BİR DÖNEMİN KÜÇÜK YILDIZIYDI

2010–2013 yılları arasında ekrana gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi güçlü hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmişti.

O dönemde çocuk yaşta kamera karşısına geçen Emir Berke Zincidi, dizide canlandırdığı "Küçük Osman" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Emir Berke Zincidi, bugün 20 yaşında bir delikanlı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren genç oyuncu, katıldığı etkinlikte ilgi odağı oldu. Zincidi'nin son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KAMERALAR KARŞISINDA İLK RÖPORTAJ

Uzun bir aradan sonra ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Berke Zincidi, yeniden setlere dönmeye hazırlandığının sinyalini verdi.

