Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?
Yeni bölümü merakla beklenen Taşacak Bu Deniz, 12. Bölüm fragmanıyla geniş yankı uyandırdı. Fragmanda ekrana gelen sahneler, dizide artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini verdi. Özellikle Esme'nin attığı adım ve nikah masasında yaşananlar hikayede yeni bir kırılma anına işaret etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 17:27