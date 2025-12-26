Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?

Esme'den Herkesi Şaşırtan Hamle

Fragmanın en çarpıcı anlarından biri Esme'nin aldığı zor karar oldu. Adil'i korumak isteyen Esme, Şerif'in artan baskıları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu tercih hem kendi hayatında hem de çevresindeki herkes için yeni bir sürecin kapısını araladı.