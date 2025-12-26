Viral Galeri Viral Liste Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?

Yeni bölümü merakla beklenen Taşacak Bu Deniz, 12. Bölüm fragmanıyla geniş yankı uyandırdı. Fragmanda ekrana gelen sahneler, dizide artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini verdi. Özellikle Esme'nin attığı adım ve nikah masasında yaşananlar hikayede yeni bir kırılma anına işaret etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 17:27
TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne az bir zaman kala izleyiciler araştırmalara başladı. Dizinin 12. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Karakterlerin verdiği kararlar, kurulan ittifaklar ve yaklaşan yüzleşmeler hikâyenin yönünü belirsizliğe sürükledi. Yeni bölüm öncesi izleyiciyi sarsacak gelişmeler kapıda.

Esme'den Herkesi Şaşırtan Hamle

Fragmanın en çarpıcı anlarından biri Esme'nin aldığı zor karar oldu. Adil'i korumak isteyen Esme, Şerif'in artan baskıları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu tercih hem kendi hayatında hem de çevresindeki herkes için yeni bir sürecin kapısını araladı.

Şerif Baskıyı Artırıyor

Şerif'in giderek sertleşen tavrı, yaklaşan büyük hesaplaşmanın habercisi niteliğinde. Fragmanda kurduğu cümleler ve attığı adımlar, Şerif'in yalnızca Esme'yi değil, herkesi köşeye sıkıştırmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Nikah Masasında Büyük Sürpriz

Oruç ve Sevcan'ın nikah masasına oturduğu sahneler, fragmanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Bu beklenmedik gelişme, dizide yeni bir dönemin başlayacağının işareti olarak yorumlandı. Nikahın ardında yatan gerçekler ise izleyicinin kafasında soru işaretleri bıraktı.

