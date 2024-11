Geriye sayım gece yarısı başlatılmıştı...California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde ucuna "boş" bir hidrojen bombası tankı yerleştirilmiş balistik füze fırlatıldı.22 dakika sonra Kuzey Pasifik'teki Marshall adalarına ulaştı füze...

***

Diyeceksiniz ki...ABD bu testleri ara ara yapıyor...Doğru ama seçilen günler ve saatler meselesini hafife almayın, derim.Nükleer dâhil bütün yıkıcı güçleri elinde tutan yapı şöyle diyor olabilir mi:Bıyıkaltı gülümseyenlere de şunu hatırlatayım:Onun da mı zamanı rastgele seçilmişti?

***

Kime sorsanız (ben dâhil) nükleer savaş konusu açılınca,diyoruz.Peki olup biten ne?Sankihatırlatılıyor hepimize...Unutmayın!Bir bilimkurgu filminden değil, gerçeklerden söz ediyorum...

***

Şunu da atladık mesela...5 Ekim Cumartesi günü...İran'ın güneyindeki Kavir çölündeRichter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde birsarsıntı tespit ettiler.Hiçbir artçı şok gelmedi.Ermeni uzmanlara göre bu sismik olay bir depremden çok nükleer teste işaret ediyordu.Aynı günlerde Hamaney,demişti.

***

Bunlar kayıtta kalsın diye köşemde yazma kararı almıştım ki...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız. 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir, her şeye hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Evet! Artık birçok şeyi masaya koyup ciddiyetle konuşmak zorundayız...

O hâlde soralım...

Nükleer tehdit ve "dünya savaşı" farklı şeyler mi?

Nükleer yıkıcılıkta bir savaş ancak "kazara" olabilecek bir şeyse, gerilim niye durmadan tırmandırılıyor?

Ha, şu notu da koyayım: ABD, nükleer modernizasyon için 1.2 trilyon ayırma kararı verdi.

Biz dünyalılar "iklim patırtısı" vesaireyle oyalanırız, bu arada...

***

NOT DEFTERİ



Bir arkadaşı kaybetmenin en kesin yolu iletişime geçme girişimini ona bırakmaktır. Er ya da geç harekete geçmeyeceği an gelecektir. (MICHEL TOURNIER / Dışsal Günlük)