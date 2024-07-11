Bir yüzleri var, o da bu rezil yüzleri

Uzun yıllar boyunca dünyanın en, en, en dürüst medya organı olarak lanse edilen BBC'nin aynı gün iki haberi verme şeklini görmüşsünüzdür...

Birincisi şöyle:

"Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında beş kişi öldürüldü."

İkincisi şöyle:

"Gazze'deki okula yapılan hava saldırısında en az 16 kişi öldü."

***

228 gündür hep böyle...

Batı medyasına göre...

İsrail kimseyi öldürmüyor!

Hep "ölüp" gidiyor Gazzeliler!

Nasıl?

Hava saldırısında...

Bunu da pişkinlikle açık açık söylüyor Anglosakson medyası...

***

Bir dostum iki haberi birleştirip göndermiş bana...

Altına da "Nasıl bir ikiyüzlülük" diye yazmış.

Cevapladım...

Hayır! Onların normali bu!

Tek bir "yüz"leri var, o da bu yüz.

Bizim kafamıza daha yeni dank ediyor bu gerçek...

***

Peki yıllar boyu ne yaptık biz?

Sersemleştirildik...

Gözbağcılıkla (illüzyon) uyutulduk...

Kültürel muhalefet numaralarıyla; liberal sol söylemlerin verdiği gazlarla fark etmedik...

Özgürlük cilalarının altında hangi manipülasyonlara tabi tutulduk, bir ara oturup düşünmek gerek...

Bu bakımdan...

Çoluk çocuk kırılıp giden ve desteğimizi bir türlü elle tutulur biçimde hissettiremediğimiz Gazzelilere minnet borçluyuz.

Sırf bu "uyandırma"daki rolleri için bile...

***



ENFLASYON HAKKINDA KONUŞMAK

Konuşurken lafının sağına soluna bakmamak moda oldu...

Biraz makam kibri de eklendi mi iş çığırından çıkıyor.

Kervana en son TÜİK Başkanı da katıldı...

"Yüzde 75 enflasyon ile yüzde 45 enflasyon arasında fark yok" demiş...

Enflasyonun azı da çoğu da can yakar; azı da çoğu da zarardır, demek istediyse eğer, doğru ama böyle söylenmez ki!

Lakin çocuklar bile yaşayarak farkındalar artık; yüzde 75 enflasyon ile yüzde 45 enflasyon arasında çok fark var.

Kaldı ki, enflasyon öyle bir toplum tahribatçısıdır ki...

Hakkında iki çift laf ederken bile çok düşünmek lazım.

Haksız mıyım?