Anladık...Ama nasıl?İşte orası önemli...Bütün ülkeler yeni yüzyıldaistiyorlar.Tamam da...

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Bazı Ortadoğu ülkelerine dair haberlere bakınca göreceksiniz ki...Havada dünyanın merkez ülkelerinden gelecek milyar dolarlar uçuşuyor...Para eski hesapları kapatmaya, İsrail gerçeğini unutturup yola devam ettirmeye yeter mi?Global finans sistemi böyle bir şey işte!Bu haberlere bakarkendiye içinizden geçirmiyormusunuz?

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AB Komisyonu Başkanı ve Ukrayna savaşının şahin liderlerinden, geçen gün "Kahire'de olmaktan memnuniyetini" gülücükler saçarak anlattı.Yanında İtalya Başbakanı Meloni ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis de vardı.Mısır'la ilişkilerinidüzeyine yükselttiklerini açıkladılar.İlk ağızdaSisi rejimi, para ve silah almalara doyamıyor.Sormayacak mıyız?Böyle bir Mısır'ınmümkün mü?

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Bir devar tabii...Kısa bir zaman dilimi içinde çok şey yapmayı istiyor Suudi yönetimi...Her şeyden önce mevcutnu ve sosyal hayatı değiştirmekistiyor; düşünün, iş güzellik yarışmalarınakadar uzadı...Ve bölgedeolmak istiyor; o yüzden de dur durak bilmedensilah alıyor.

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Körfez ülkelerine gelince...Biz dâhil herkesin gözü onların üzerinde...Şunu biliyoruz...Körfez ülkeleri içinartık görmezden gelinemeyecek bir ortak konumuna geldi.Irak'tan geçen ve Körfez'e kadar uzanacakhamlesi bu bakımdan çok önemli...

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Ancak bütün planların iki zayıf halkası var...

Çok şeyi değiştirecek ABD seçimleri ve açık bir yara olarak Gazze...

Şunu unutmamalı...

Bugünün yaralarını kapatmadan geleceğe uzanmak derme çatma sonuçlar üretir.

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NOT DEFTERİ

Bu fikirleri nasıl kovayım? Gölgenin üstüne toprak atmakla onu kapatabilir misin? Son attığın toprağın üstüne çıkmaz mı gölge? (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Hikâyelerim)