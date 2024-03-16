diye bir şey yok...Zorbaların, katillerin, psikopatların duruşmalardaki "iyi" hâllerine kanmanın da âlemi yok!Sözünü ettikleri birınvar.

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Öldürücü ve ısrarlı şiddet, bazı safların sandığının aksinefalan değildir; zamana yayılmış bir birikimin ve mizaca çoktan nüfuz etmiş "kötülük dürtüsü"nün sonucudur.

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Üzerinde durmaya değer soru...Bir önceki seçim kampanyasında dile getirip afişlerini yaptırdığı vaatleri

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Bunlarla oyalanamam!..Kendimi kandıramam!.."ABD'nin İsrail politikasında çelişkiler var"mış..."Netanyahu, Biden yönetimini köşeye sıkıştırıyor"muş...İlle de konuşacaksak, bu konuyu...

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Şumeselesi önümüzdeki dönemde devletlerin başını çok ağrıtacak ve bu sürece dair bütün yaldızlar dökülecek.Çünkükarbon emisyonlarının düşürülmesi yoluyla (tıpkı bir virüs yoluyla yaptıkları gibi) hayatımızı hizaya sokmak istiyor.Malum, Yeni Dünya Düzeni için önce disipline girmiş halklar gerek...Lakin Avrupa bile ciddi bir ekonomik krize doğru ilerliyor ve devletler yeşil yatırımlardan vazgeçmeyi düşünmeye başladılar.Yakın bir zamanda bir lider çıkıpbile diyebilir.Çok net! Uydurukle de sürdürülemiyor bu dünya!

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dondum kaldım. Sunucu,dedi.İyi niyetle ve çağdaş bir espri yaptığını düşünüyordu, eminim ama bilmek gerek, bu türden terimlerin dini sohbetlere ithali çoğu zaman manevi tasavvurlarımızın erozyonuna yol açıyor.Tamam,kökünde "güzergâh, tutulan yol" demekten geliyor ama kullanım alanı belli; meslekler, uzmanlık, iş hayatı...mecaz için kullanırkentitizlenmek gerek.

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Yıllardır ilk defa iftar sonrası saatlerde tenha bir İstanbul görüyorum.

Çaylar mı?

Belki de artık kafelerde değil de, çay ocaklarında içmeli; oralarda nispeten ucuz ve tavşan kanı çünkü...