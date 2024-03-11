Tonla malumat...Bilgin isimleri, filozof isimleri, kitap isimleri...Latince deyimler, İngilizce aforizmalar...Anglosakson dünyasının üniversite koridorlarından akademik anılar...500 yıl önce yaşamış adamlardan karşı dairedeki komşu gibi söz etmenin cakası...Dünyanın en iyi fen bilimcilerinden olduğu iddiaları, vs.Medyatik dostları tarafından bitmez tükenmez pohpohlanmalar...Lakin "" psikolojik ve siyasal bir travmadan öyle bir çıkmış ki...Kısa pantolonlu halinden hiç uzaklaşamamış...onlar ne derse, o!

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Geçen gün gördüm bir videoda...Bu zat...diyor...Hiç utanıp sıkılmadan da şunu ekliyor: "İngiliz, kendi diline muhtaç etmiş Hindistan halkını; bizimki ise bu sömürgeciliği göklere çıkartıyor.Hint yarımadasında yaşayanların binlerce yıl boyunca hayvanları, bitkileri, yiyecekleri tasnif etme biçimlerini bile bozdu İngilizler, bilen bilir.Hattaempoze ettiler.Ama malumatfüruş profesörümüz için bütün bunlarOsmanlı niye yapmadı diye ona kızıyor...Fakat bu zata "" yaftası taktılar ya bir kere, taş çatlasa düzeltilmez artık!

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Açık açık ve gerdan kırarak söylüyor: "Bir yere girdiğiniz zaman dilinizle, kültürünüzle gireceksiniz; dünyanın öteki ucundaki Yeni Zelanda'da Royal Society var, niye?"

"Yahu orası koloni olarak kurulmuş zaten" diyen yok karşısında...

"Şu yaptığın resmen kolonyalizm şakşakçılığıdır, ne diyorsun sen!" diye çıkışacak insanlara söz verilmiyor ki...

Ve bu tiplerin ekranlardaki gevşek muhabbetleri gençlere "kültürlü insanların sohbeti" diye aktarılıyor...

Muazzam izleniyorlar.

Otur ağla ama faydası yok!

Çok önce kaybetmişiz ve kaybettiğimizi hala bulamıyoruz.

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NOT DEFTERİ

Dünyanın en zor işlerinden biri haklı olabilmektir. (TARIK BUĞRA / Söyleşiler)