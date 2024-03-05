Baktık, bir gün evde bacağını tutarak dolaşıyor, ne oldu dedik; cevabı şu oldu:Beş gün sonra veli toplantısında durumu anlattım; 'Siz çocuklarınıza biri sana vurursa, sen iki kere vur diyorsunuz, ben öğretmenine şikâyet et diyorum, ondan bile çekiniyor. Lütfen çocuklarınıza bunları anlattın, bir çekidüzen verin' dedim.Veliler ne yapıyor? Gidip çocuklarımızı yönetime şikâyet ediyor; çocuklarının bizimkilere yaptıklarını normal karşılıyorlar."

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Gördüğünüz gibi...Anne babaları ve öğretmenleri dinlemeye devam ediyorum... Ve anlıyorum ki, durum gerçekten vahim. Bir tanıdığımın ergenlik çağındaki sporcu yeğenini okuldaki diğer kız arkadaşları toplanıp dövdüler.Öğretmenlere kızmak kolay.Eh, kızılacakları da var doğrusu...Düşünsenize, bir müdür yardımcısı oğluyla birlikte otobüste yaşlı karı kocaya saldırıp küfür kıyamet dövdüler. Onun yönettiği(!) okuldan, eğitimden, düzenden hayır çıkar mı?

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Lakin esas olan şu ki, çocuklar arasında şiddet, acımasızlık, saldırgan tutumlar yaygınlaşıyor.durumu idare ediyoruz.Tabii uzak bir ülkeden sosyal medyaya anaokulunda bir çocuğu öldüresiye döven bacaksızların görüntüsü düşünce...Ah ah, vah vah!Sanki tek suç o sırada sınıfta olmayan öğretmenmiş gibi ona saydırıp rahatlıyoruz.Çocuklardakine peki?

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Alın size tanıdığım"Oğlum, bir gün okuldan, derslerden bahsederken 'Filanca kızı çocuklar tekmeledi bugün' dedi.Daha 1. sınıftalar...Kız derslerde çok geriymiş ve ailesinin hâli vakti iyi değilmiş...Sanki bütün sınıf kızın durumunu daha da ağırlaştırmak için söz birliği etmiş gibi davranıyor ve ona şiddet uygulamayı hak biliyor.İçim cız etti."

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Bu çocuklar büyüyünce nasıl yetişkinler olacak, dersiniz?..

Dünyayı söyleyin bana, nasıl olacak?

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NOT DEFTERİ

Derler ki insan hayatta ilk nasıl sevildiyse öyle sever. Her yerde okuyabilirsiniz. Bütün çıkmaz da bununla başlar zaten... (MARGIT SCHREINER / Sevmek Dedikleri)