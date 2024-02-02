İşgal ordusunun keskin nişancısı, küçük çocuğu yolun ortasında vuruyor.Abisi onu oradan çeke çeke uzaklaştırmak istiyor.Keskin nişancı katil onu da vuruyor.Değil silahları, atacak taşları bile yok oysa!Bu yürek paralayıcı görüntü, benzeri görüntülerin yanına ekleniyor; hepsi o kadar...Plazalarda bu görüntüleri ekrana getiren kanallar zaplanıveriyor; öğle yemeği molalarında Gazze diyenin yanından uzaklaşılıyor; yalan mı?

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Yarın, öbür gün...Şaşıracak mısınız?Hayır!Hiçbir şeye şaşırmıyoruz ki artık.Bizi o hâle getirdiler...O arada da toplum ekrana getirilen pavyon dilberiyle oyalanıyor.Dünya da farklı değil...Aşıları üreten dev ilaç şirketinin CEO'su, yaptıkları yanlışlar nedeniyle kitlelerden özür diliyor. Çıt yok!Dönüp "Ne yaşadık biz" diyen kaç kişi?

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Rahmetli'ın dergisi, Parlak'ın dostları tarafından yeniden yayınlanmaya başladı.Orada'in bir yazısı var;başlıklı...Alın okuyun...Yazar haklı olarak şöyle soruyor hepimize:Şuna verilecek cevabımız var mı, mesela:Her şey bu kadar normalleşmişse, skandal nedir?Skandal kavramı ve tanımı kalktı mı hayatımızdan?Kalkmayıp kalsa, n'olacak?Zaten Halil Ecer'in dediği gibi "en kötü habere bir mimiklik tepkimiz bile kalmamış..."

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Merak ediyorum; yaşadıklarımızdaki tuhaflığı fark edeceğimiz günler gelecek mi?

Bunlar hiç normal değil, diyeceğimiz günler...

Gelmeli...

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NOT DEFTERİ

Emma: Bakıyorum, kokulu düğün davetiyesi yaptırmışsın!

Dexter: Evet, lavanta kokulu.

Emma: Hayır, Dex... Para kokuyor.

(Anne Hathaway ve Jim Sturges'in başrolünü paylaştığı 2011 yapımı One Day'den...)