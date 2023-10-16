"ABD'lilere Filistin meselesinin dünyayı tehdit eden bir yara olduğu bir türlü anlatılamadı, anlamak istemediler" diyor tv'de uzman(!) bir yorumcu...Buna çok üzülüyormuş gibi bir ifade takınıyor.Bir "meselesi mi sanıyor bütün olup biteni?diye mi düşünelim istiyor?Traji-komik bir talep bu...ABD'nin ne olduğunu, kim olduğunu, uygun zamanlarda ve bir anda devasa bir İsrail olabildiğini bilmemesi mümkün mü?

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Bir başkası diyor ki...Çok kişi böyle düşünüyor biliyorum.Eh haklılar ilk bakışta.Ama son bakışta öyle değil...Çünkü Batı'nın önde gelen devletlerinin ve resmi ideolojisinin gerçektevar.O yüzün gözleri çok zamandır İsrail'den başkasını görmüyor.

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Yine tv'de bir başka uzman (!) diyor ki...Doğru!Ama sonra sorsana be kardeşim: Madem öyle başka ülkeler niye BM'yi ciddiye alıyor?BM Güvenlik Konseyi 2022 yılına kadar Filistin sorununa dair 62 karar almış fakat İsrail bu kararları bir tarafına takmamıştır.Bir de vetolar var; BM verilerine göre ABD, 1972'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde, Filistin-İsrail sorununda, İsrail'i eleştiren otuz bir (31) kararı veto etmiştir.Biz hala bu BM'den hayır mı bekliyoruz?

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Velhasıl...

Miadı dolmuş konuşmalar yapılıyor tv'lerde...

Yani zamanı çoktan dolmuş, kullanım süresi bitmiş konuşmalar, deyimler, sözler, tezler...

Sorsan, hepsi de uzman!

Öyle ağzım açık izliyorum.

Bu arkadaşlar sözlerini, tezlerini, düşüncelerini yenilemezlerse...

Global gerçeklerin ve sokağın frekanslarından bu kadar uzakta mırıldanıp dururlarsa...

Uzmanlıkları kurtarmaz; dinleyenleri kalmaz.

Ağabey uyarısı deyin, bir kenara not edin...

Medyamızın kalbi Filistin ile atan haber çalışanları ve editörlerini ise hararetle kutluyorum; şu günlerde çok kıymetli bir iş yapıyorlar.

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NOT DEFTERİ

Oysa benim yaradılışım, herkesten başka türlü değildi. Zor iş, herkesten başka türlü değilken, başka türlü olmak... ( KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı )