Kalp ve karaciğer sağlığına güçlü destek: İskandinav diyeti! Kilo vermede 3 kat daha etkili

Yarısından Fazlasında İyileşme Görüldü

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de MASLD tanısı bulunan katılımcıların yarısından fazlasında iyileşme görülmesi oldu. Ayrıca bazı bireylerde prediyabet bulgularının gerilediği tespit edildi. Uzmanlar, bu sonuçların İskandinav diyetinin yalnızca koruyucu değil, destekleyici bir beslenme modeli olarak da değerlendirilebileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.