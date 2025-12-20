AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL sınav soruları ve cevapları açıkladı mı?

Açık Öğretim Kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk büyük sınav maratonu geride kaldı. Türkiye genelinde ve yurt dışı merkezlerinde yapılan yazılı sınavların ardından öğrenciler, gözünü Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevirdi. Soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sonuç takvimi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.