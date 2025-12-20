Viral Galeri Viral Liste AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL sınav soruları ve cevapları açıkladı mı?

Hafta sonu salonlara giren binlerce açık lise öğrencisi için şimdi bekleyiş zamanı. Sınav bitse de takvim, soru kitapçıkları ve sonuç ekranı hala gündemde. Yazılı sınavın ardından öğrenciler 'AÖL sınav sonuçları ne zaman?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Açık Öğretim Kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk büyük sınav maratonu geride kaldı. Türkiye genelinde ve yurt dışı merkezlerinde yapılan yazılı sınavların ardından öğrenciler, gözünü Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevirdi. Soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sonuç takvimi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınav sonuçlarının ilan tarihi netleşti. Buna göre sonuçlar 20 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

AÖL Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, ders bazlı puanlarını ve genel durumlarını görüntüleyebilecek.

AÖL Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi kapsamındaki 1. dönem yazılı sınavlarında yöneltilen sorular ile cevap anahtarları, sınav sürecinin tamamlanmasının ardından 24 Aralık'ta erişime açılacak.

Sınavlar nasıl değerlendirilecek?

Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Puan hesaplamasında doğru cevap sayısının toplam soru sayısına oranı esas alınacak. Yanlış cevaplar puanlamaya dahil edilmeyecek. Ortaya çıkan puan, matematik kurallarına göre en yakın tam sayıya yuvarlanacak.

