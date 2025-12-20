Bugün ne sınavı var: 20-21 Aralık hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖL, e-YDS, YDUS

Hafta sonu sınav olup olmadığı sorusu, binlerce adayın ve velilerin gündeminde yer alıyor. 20-21 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri için açıklanan sınav takvimi, açık öğretim ve yabancı dil sınavlarına girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki bugün ne sınavı var, saat kaçta başlıyor? İşte merak edilen detaylar…