Viral Galeri Viral Liste Bugün ne sınavı var: 20-21 Aralık hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖL, e-YDS, YDUS

20-21 Aralık hafta sonu sınav programı, sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM ve AÖL sınavları; hafta sonu oturumları, tarih ve saat bilgileriyle birlikte merak konusu oldu. Peki bugün hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:18
Hafta sonu sınav olup olmadığı sorusu, binlerce adayın ve velilerin gündeminde yer alıyor. 20-21 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri için açıklanan sınav takvimi, açık öğretim ve yabancı dil sınavlarına girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki bugün ne sınavı var, saat kaçta başlıyor? İşte merak edilen detaylar…

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Yazılı Sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek.

Sınav programına göre cumartesi günü birinci oturum saat 10.00'da, ikinci oturum ise saat 14.00'te uygulanacak. Pazar günü yapılacak üçüncü oturum da saat 10.00'da başlayacak. Her bir oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek. AÖL sınav sonuçlarının ise 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

e-YDS 2025/12 İngilizce Sınavı

ÖSYM tarafından elektronik ortamda uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce), 20 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. e-YDS'nin elektronik sınav formatı nedeniyle sonuçlar sınavın yapıldığı gün olan 20 Aralık 2025'te açıklanacak.

Adalet Bakanlığı Adli ve İdari Yargı Sınavları

Adalet Bakanlığı adına ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavları, 20 Aralık 2025 Cumartesi ve 21 Aralık 2025 Pazar günleri saat 10.15'te uygulanacak. İki gün boyunca farklı oturumlar halinde gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarının ise 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

