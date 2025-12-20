Viral Galeri Viral Liste MGM haritayı paylaştı: 26 kentte yağış, 10 ilde kar bekleniyor! Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji haritayı güncelledi, uyarılar peş peşe geldi. Gözler yılbaşı tahminlerine çevrildi. Hafta sonu planı yapanlar, hangi illerde yağış olacağını merak ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, kar ve yağmur var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde yağışlı hava etkisini artıracak. Ege ve Akdeniz'in güneybatısı ile Kırklareli kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis riskleri öne çıkıyor. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor, yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava durumu ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayında değerlendirdi.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul ve Marmara Bölgesi için en yakın kar yağışı olasılığının ay sonuna işaret ettiğini belirtti. Adil Tek, iki farklı atmosfer modelinden birinin 28 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında kar yağışı öngördüğünü, diğer modelin ise bu senaryoyu desteklemediğini ifade etti.

İSTANBUL'A LAPA LAPA KAR GELEBİLİR!
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek 28 Aralık ve sonrasına işaret etti. "Ayın 28'i itibarıyla kuzeyden gelecek olan soğuk hava İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde yağışlar önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'undan itibaren de bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken, 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor."

10 YIL SONRA BİR İLK

Güncel hava tahmin modellerinin işaret ettiği veriler, yılbaşında kar yağışı ihtimalinin belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor. Öngörülerin doğrulanması durumunda İstanbul, uzun bir aranın ardından yaklaşık on yıl sonra ilk kez yeni yılı kar manzarasıyla karşılayabilir.

İSTANBUL'DA ILIMAN HAVA YANILTICI OLMASIN

İstanbul'da şu an mevsim normallerine göre daha ılıman bir hava yaşandığını ifade eden Adil Tek, bunun temel nedeninin rüzgarsız hava ve yüksek basınç sistemi olduğunu belirtti. Ancak bu durumun beraberinde önemli bir riski getirdiğine dikkat çekti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Tek, hava kirliliğine ilişkin şu uyarıyı yaptı: "Soğuk olmamasının sebebi kuvvetli rüzgarın olmaması. Bunun sebebi de üzerimizde bir yüksek basınç var. Bu yüksek basınç sis, pus, hava kirliliği oluşturuyor ki bazı illerimizde hava kirliliği şu anda kritik seviyelere çıkmış vaziyette. Hava kirliliği indeksi 150 dediğimiz, sağlıksız bir ortam dediğimiz değerlere de gelmiş vaziyette olan illerimiz var. Bazı bazı illerin bazı ilçelerinde yüksek basınç ve enversiyon etkili oluyor."

