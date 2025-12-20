MGM haritayı paylaştı: 26 kentte yağış, 10 ilde kar bekleniyor! Yılbaşında hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA ILIMAN HAVA YANILTICI OLMASIN

İstanbul'da şu an mevsim normallerine göre daha ılıman bir hava yaşandığını ifade eden Adil Tek, bunun temel nedeninin rüzgarsız hava ve yüksek basınç sistemi olduğunu belirtti. Ancak bu durumun beraberinde önemli bir riski getirdiğine dikkat çekti.

Tek, hava kirliliğine ilişkin şu uyarıyı yaptı: "Soğuk olmamasının sebebi kuvvetli rüzgarın olmaması. Bunun sebebi de üzerimizde bir yüksek basınç var. Bu yüksek basınç sis, pus, hava kirliliği oluşturuyor ki bazı illerimizde hava kirliliği şu anda kritik seviyelere çıkmış vaziyette. Hava kirliliği indeksi 150 dediğimiz, sağlıksız bir ortam dediğimiz değerlere de gelmiş vaziyette olan illerimiz var. Bazı bazı illerin bazı ilçelerinde yüksek basınç ve enversiyon etkili oluyor."