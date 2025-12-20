Viral Galeri Viral Liste 20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Taze gıda ve kasap ürünlerinde indirim!

20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Taze gıda ve kasap ürünlerinde indirim!

A101'in 20-26 Aralık tarihleri arasında geçerli Haftanın Yıldızları aktüel kataloğu satışa çıktı. Bu hafta mağazalarda indirimli ürünler arasında taze meyve-sebze, et ve piliç ürünleri, şarküteri ve temel gıda grupları yer alıyor. Peki 20-26 Aralık haftasında A101 kataloğunda hangi ürünler bulunuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 14:30
20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Gıda ve kasap ürünlerinde indirim

A101 Haftanın Yıldızları 20-26 Aralık aktüel kataloğu, temel gıda ürünleri ile dikkat çekiyor. Katalogda meyve-sebze ürünleri, paketli gıdalar, et ve piliç ürünleri, yumurta, kuruyemiş gibi mutfak ürünleri yer alıyor. İndirimli fiyatlar, A101 mağazalarında tüketicilere sunuluyor. Peki aktüel katalogda hangi ürün ne kadar? İşte aktüel katalog ve fiyat listesi…

20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Gıda ve kasap ürünlerinde indirim

20-26 ARALIK A101 HAFTANIN YILDIZLARI

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g: 139,50 TL
Namet Dana Sucuk 280 g: 159 TL
Baştacı Dana Döner 250 g: 135 TL
Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 kg: 159 TL
Yudum Egemden Naturel Sızma Zeytinyağı 2 L: 629,50 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 2 kg: 560 TL
Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 g: 232 TL
Bal Küpü / Irmak / Doğuş / Bor Toz Şeker 3 kg: 139,50 TL

20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Gıda ve kasap ürünlerinde indirim

Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 49 TL
OMO Active Fresh Toz Deterjan 5,5 kg: 329 TL
Bingo Soft Sensitive Yumuşatıcı 5 L: 150 TL
Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml: 60 TL
Slazenger Erkek Parfümü 50 ml: 229 TL
Miss Bulaşık Deterjanı 1 L: 52,50 TL
Naturoil Hindistan Cevizi Yağı 150 g: 119 TL

20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Gıda ve kasap ürünlerinde indirim

Eti Cin Bisküvi 13×25 g: 48 TL
Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 g: 37 TL
Eti Antep Fıstıklı Uzun Çikolata 34 g: 28 TL

20-26 Aralık Haftanın Yıldızları A101 aktüel katalog: Gıda ve kasap ürünlerinde indirim

Piliç Salam 60 g: 15 TL
Banvit Tütsülenmiş Piliç Jumbo Sosis 330 g: 69,50 TL
Altınkılıç Gurme Eski Kaşar 250 g: 119 TL
Muratbey Burgu Peyniri 200 g: 109,50 TL
Activia Probiyotikli Bowl 150 g: 34,50 TL
Omega-3 Yumurta 6'lı: 39,50 TL
Zeo Siyah Zeytin 900 g: 249 TL

SON DAKİKA