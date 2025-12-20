Viral
Galeri
Viral Liste
Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri
Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri
Kış aylarının en çok konuşulan tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için yeni sezon planı belli oldu. Ankara–Kars ve Kars–Ankara seferlerinin tarihleri, dönemlere göre değişen oda fiyatları ve durak bilgileriyle birlikte açıklandı. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, bilet fiyatları ne kadar?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 16:42