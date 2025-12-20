Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri

1.365 Kilometrelik Efsane Rota

Turistik Doğu Ekspresi, 1.365 kilometrelik parkuruyla Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bu özel rota, yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda başlı başına bir seyahat deneyimi sunuyor.