Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri

Kış aylarının en çok konuşulan tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için yeni sezon planı belli oldu. Ankara–Kars ve Kars–Ankara seferlerinin tarihleri, dönemlere göre değişen oda fiyatları ve durak bilgileriyle birlikte açıklandı. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, bilet fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 20.12.2025 16:42
Türkiye'nin en popüler tren rotaları arasında yer alan Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonuna ilişkin takvim ve fiyat tablosuyla yeniden gündemde. Özellikle kış mevsiminde sunduğu kartpostallık manzaralar ve nostaljik yolculuk deneyimiyle yoğun ilgi gören tren, bu yıl da binlerce yolcuyu Doğu Anadolu'nun eşsiz atmosferiyle buluşturmaya hazırlanıyor

1.365 Kilometrelik Efsane Rota

Turistik Doğu Ekspresi, 1.365 kilometrelik parkuruyla Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olarak dikkat çekiyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bu özel rota, yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda başlı başına bir seyahat deneyimi sunuyor.

Gidiş ve Dönüşte Farklı Keşif Durakları

Tren, Ankara–Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars–Ankara dönüş yolculuğunda ise İliç, Divriği ve Sivas'ta gezi amaçlı duruşlar yapıyor. Bu duraklar sayesinde yolcular, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve yöresel dokuyu yerinde keşfetme imkanı buluyor.

Ankara–Kars Seferleri Ne Zaman, Fiyatlar Ne Kadar?

Ankara çıkışlı Turistik Doğu Ekspresi seferleri 22 Aralık 2025 tarihinde başlıyor.

  • Düşük dönem seferlerinde iki kişilik oda fiyatı 14 bin TL
  • Yüksek dönem seferlerinde ise 17 bin TL olarak uygulanacak.

Seferler genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenecek.

Kars–Ankara Dönüş Seferleri ve Ücretler

Kars'tan Ankara'ya dönüş seferleri 24 Aralık 2025 itibarıyla başlıyor.

  • Düşük dönemde oda fiyatı 12 bin TL
  • Yüksek dönemde ise 15 bin TL

Bu hatta trenler ağırlıklı olarak çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

