Öğleden sonralar...Ah! Işığın aramıza süzülüş biçimi...Gospodinov'un o eşsiz romanı ""nın kahramanı bir yerde şöyle mırıldanır: "Bir devar tabii...İlk bakışta pek alakasız gibi görünen; bir sohbet içinde öylesine geçiveren bir kelime hatıraları birdenbire bugüne taşıyıveriyor.

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Mahallenin kafesinde, daracık bir sokağa bakan masada oturmuş sohbet ediyoruz. Az ötesi balıkçı ve banka; biraz daha ötesi Boğaz'a çıkıyor.Vakit öğleyi çoktan geçti...Kelimeler uçuşmaya başlıyor." diyorum.Gülümsüyor: "Bu iyi bak!Peki ya renksiz olanlar?Griler, karalar, karanlıkta kalan hatıralar...Son zamanlarda hafızam harıl harıl çalışıp siliyor onları; sanki

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Hep yazdım, çizdim, anlattım.Bakın şu doğru: Sersemleştirilmeye ve ikide bir "hiza"ya sokulmaya karşı direnişin kalesi hafızadır.Ama Nietzsche'nin "lafı da boşuna söylenmemiştir.Geçmiş yaralarını obsesif bir ısrarla kaşıyıp duranlar hayat yükünü ağırlaştırırlar.İşte bu yüzden "da bir tür bağışlama, hatta şifalı bir elvardır.Amatörüyle, profesyoneliyle sürekli ruhsal travma arkeolojisi yapılan bir ortamında bunları söylüyor olmam, tuhaf gelebilir ama öyle!

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Eski bir eşyayı elden geçirip yeniden kullanışlı hale getirebilirsiniz.Ama hayat öyle değildir.Geçen, geçmiş gitmiştir.Olduğu gibi hatırlamak imkânsızdır. Her hatıra bugün, şimdi, biz buracıkta kendimize veya bir başkasına "" oluşur.Hatırlamak, yaşamaktır.

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Biliyorum, biliyorum...Siz en baştaki sözlere takılıp kaldınız.Gospodinov onu da şöyle açıklıyor: "Öğle sonrası ışığı yorgun, yaşlı ve yavaştır. Dünyanın ve insanın hayatı birkaç öğle sonrasıyla anlatılabilir."