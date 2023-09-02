Plaza gençleri arasında son zamanlarda pek lafı edilen bir rahatsızlık. "Hiç hevesim kalmadı; değil iş için koşuşturmak, elimi kaldıracak hâlim yok; bir zamanlar kariyer yapmak için çırpınan bana bak, bittim" gibi laflar ederek birbirlerine anlatıyorlar.Tükendiler mi gerçekten? Hayır! O eski coşkuları kalmadı.ortalığı yıkıp geçiyorlardı;asıl tuhaf olanın bu olduğunu göremezlerdi;çünkü günümüzün başarı ve kariyerkültürü bu hâli el üstünde tutuyordu.Rahatsızlığın Batı'daki adı her şeyi anlatıyor aslında:

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Hatırlıyorum; benim çocukluğumda okul hepimizedağıtıyor, öğleden sonra beslenme saatinde tozları karıştırıp süt diye içiyorduk.Kokusu fenaydı...Marshall yardımı dedikleri münasebetsiz işlerden biri işte!Bir keresinde aklına esmiş, süt tozundan muhallebi yapmış, öyle sevmemişim ki,Annem üzüntüsünden hasta olmuş.

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Bu kelimeyi sık sık kullanıncabir şey sanıyor bazıları.Oysa bildiğimizişte!Bir kredin varsa, bu gerçekten güvenilir olduğun için değil, seni borçlandırdıklarından...Yiğidin kamçısı mı?Bir daha düşün derim...

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Japonlarolarak tanınırlar.Okulda ders bitince çocuklar yerlerinde kalır ve öğretmen "Çocuklar sıra geldi temizliğe... Birinci ve ikinci sıralar dershaneyi, üçüncü ve dördüncü sıralar tuvaletleri ve merdivenleri temizleyecek" der.Her gün okul temizliği bittikten sonra eve gidilir.Hatırlarsınız, 2018 Dünya Kupası'nda Japon taraftarlar Belçika maçından sonra tribünleri temizlerken, futbolcular da soyunma odasını tuvaletlerine kadar temizleyip pırıl pırıl bırakmıştı.Ezberler başkadır, iradi ve politik kararlar bambaşka...

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Her şeydensanıyor.Bu yüzden hiçbir şeyden keyif alamıyor.

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hevesi beni her zaman hüzünlendirir. Nasıl da değer bilmezliktir bu!İyi ve güzel olan eskir mi hiç!..