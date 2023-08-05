Kim dedi bunu? ABD DışişleriBakanı Blinken...Siz ne dersiniz?Başka nasıl tepki gösterilebilir ki?Ama bu laflarboşuna edilmiyor.Hepimizi "iklim patırtısı" üzerinden yere serecekler.

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Öyle etrafta,diye konuşmalaryapmayın!Neden?Çünkü muhtemelen yakın zamanlarda....Herkes içinden size katılsa bile, dışındanifadesi takınacak.Birkaç yıl sonra böyle konuştuğumuzda uluslararası kuruluşlar tarafından hakkımızda dava açılan günler de gelir mi, dersiniz?

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Manşete bak!

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Bir güncel politik not:çok odaklanıldı.Eksen, yeni bakış, dönüşüm yorumları hep bu noktadan yapıldı.Oysa asılmim koyulmalıydı.

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Uzaylılar var mı?Bu gidişleGlobal medya hazırlıkları tamamlanmaküzere...Apaçık biçimde gelirler mi?

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Hayır, üç saat olması falan beni durdurmaz.Saatlerce süren ve perdeden gözümü ayırmadan izlediğim ne filmler oldu. (Ah o eski İstanbul Sinema Günleri!)Üstelik bu sıcak günlerde sinema salonlarının serinliği pek hoş gelebilir...Meselem hem yönetmen Nolan'la hem de Oppenheimer ile...Nolan üzerindeki ısrarımdan Interstellar (Yıldızlararası) ile vazgeçmiştim. O kadar parıltı içinde müthiş bayat klişelere yaslanması beni bitirmişti.Oppenheimer'ın hayatına gelince...E n'apacağız?Filmi izleyipsöyleminekafa mı sallayacağız?Yemezler!"Atom bombasını icat etmemesi imkânsızdı ama sonrası kötü geldi" palavralarına

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Oysa sokakta insanlar iki lafı bir araya getirmekte zorlanıyorlar.Erkekler suskun ve beceriksiz; kadınlar ise artık çok hızlı konuşuyor ve lafı dolandırıyorlar.