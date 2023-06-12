"Ne zaman öğretmenler odasına girip 'desem, meslektaşlarımın huzuru kaçıyor...O derece! Anındasanki. Yapmacıkgülümsemeleri bile sönüyor; ondakika kadar sonra da ya siyasibir konu açıyorlar ya dabir tartışmanınkapısı açılıyor.Bilimin ne olduğunu bilmedikleri her hallerinden belli olan meslektaşlarım bir anda radyasyonu bulmuş Madam Curie gibi konuşmaya başlıyor.Sinirlenmediğimde hallerini komik buluyorum.Biliyorum, biraz sonra zil çalacak, bu halleriyle sınıflara gidip çocuklara da bu fikirlerinden (!) birkaç söz yumurtlayacaklar...Bir şey söyleyeyim mi?

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Yukarıdaki sözler bir öğretmen ahbabımın sözleri...Telegram grubumdaki öğretmen takipçilerimden de biliyorum; hepsi benzer şeyleri yaşıyor...şöyle müfredat,böyle çağın gereklerine uygun eğitim,vesaire...Şimdi gene konuşacağız.

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Sonra bir öğretmen çıkıp "diye tweet atınca şaşırıyoruz.Kendimizden sandığımız öğretmenlerin kimisinin aklının okul dışına park ettikleri gıcır arabalarına takılı kaldığını, kimisinin de okula gelmeden önce uğradığı markette fiyatları görüp buharlaştığını unutuyoruz.Bunları da konuşmaya ne zaman başlayacağız?

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Reform mu istiyoruz?

Belki müfredat vesaireyi bir yana bırakıp önce öğretmene ve öğretmenliğe eğilmeliyiz.

Hatırlıyorum, Süleyman Hayri Boyar "Mesele önce öğretmende düğümlenmektedir" diyordu "Milli Birliğin Tesisi mi Dediniz?" başlıklı yazısında. ( NOTLAR Dergisi, 2017)

Hep "öğretmenlik ruhu" dediğimiz şeyi düşünün...

Öğrencilerin gevşekliği ve velilerin "dayılanması" ve popüler kültürün endoktrinasyonu arasında "ruh" falan kalmış mıdır sizce?

Düşünelim...

Ve uzun uzun konuşalım, derim.

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NOT DEFTERİ

Her şey sonsuza dek sürecek sanıp öyle yaşıyoruz -en azından sen öyle yapıyorsun- ve geriye dönüp baktığımızda, asıl önemli şeylerden nadiren bahsettiğimizi görüyoruz. (LUCY CALDWELL / Yakınlıklar)