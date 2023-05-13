Bunun için eğitildiler!

derler ya...Pek iyi niyetli ve sosyal tarih gerçeklerinden uzak bir laftır.Yanlıştır...Son günlerde bizim alçaklıkta zirve yapan tayfaya bakıyorsanız görüyorsunuzdur; hepsi vatana, millete uzak kalmak içintipler.Okul, müfredat, öğretmen...Hele şu günler geçsin, hepsini baştan ele almalıyız.

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Geçecek bu insanın kanını donduran rüzgâr...Sandıktan millet çıkıncakuytulara çekilecek, hiç şüphenizolmasın.Lakin şu yaşadığımızın ayazını bir daha unutmaya yanaşmam.Kişisel olarak kararım budur...Unutturmaya kalkan olursa da, tavrım sert olacak.

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Hiç şakası yok!Kemal Bey son açıklamalarıyla hedefini apaçık ortaya koydu:mesajı gönderdi ABD'ye...Eski dostu Brüksel tatmin etmiyor artık onu, belli.

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Sosyal medyaya bakıyorum da...Lafı dolandırmalar, yuvarlak mesajlar, çark etmeler...Son kez aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum: Yüzlerinde meşhur BioNTech promosyoncularının şekli şemali belirmeye başladı.Birbirlerine benziyorlar mı ne!

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2018 yılında yazmıştım şu satırları:"Gelelim son iki yılda gelişen tanışıklıklarıma...birden karınları ağrımaya başlamış gibi davranıp ortamı terk etmeye çalışmaları ilginç.Gerçekteçarçabuk anladım.Garip bir duyarsızlık bu;gibi bir şey..."Bu hâlin üzerine yeterince eğilmedik.Bir zihin seferberliği oluşturmakta zorlandık ve niye zorlanıyoruz diye sormadık...Bugüne öyle geldik.

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Seçim, geçim, şu, bu...Hepsi bir yere kadar!Sonuç gelipdayanıyor.Bunu yapmaya kalkışanlara kapı açamayız; açmayacağız.