Regaip Kandili’nde vatandaşlardan yoğun ilgi! Camiler doldu taştı: Eller semaya açıldı

İslam aleminde rahmet ve bereket kapılarının aralandığı, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde, milyonlarca vatandaş gencinden yaşlısına camilere koştu. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar namazlarını kılıp dualarını ederek kandili idrak ederken manevi atmosferi yaşadı.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 22:47
İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde milyonlarca vatandaş gencinden yaşlısına camilere koştu. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirdi.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili kapsamında camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

İSTANBUL

Kandil dolayısıyla başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca, Büyük Piyalepaşa ve Fatih Camisi'ni dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı yağışlı havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Akşam namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar önce Hazreti Peygamber'in Mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini ziyaret etti. Camide, akşam namazını eda eden vatandaşlar, hep bir ağızdan ilahiler okudu. Vatandaşlar, camide okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. Programın çıkışında lokum ve şeker ikram edildi.

İstanbul Müftülüğünce Beyoğlu'ndaki Büyük Piyalepaşa Camisi'nde de program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda zor durumda olan ve zulüm gören Müslümanlar için dualar edildi. Yatsı namazının ardından cami çıkışında Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince kavurma ve pilav dağıtıldı.

Süleymaniye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu. Görevli hatip tarafından gecenin önemine ilişkin bilgiler verilen programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince salep ikram edildi. Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda ilahiler seslendirildi, dualar edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de akşam namazı sonrasında program düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından namaz kılındı, cami avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

ANTALYA

Regaip Kandili vesilesiyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da camilerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek üç ayların manevi iklimine adım attı. Muratpaşa Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

