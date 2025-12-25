Regaip Kandili’nde vatandaşlardan yoğun ilgi! Camiler doldu taştı: Eller semaya açıldı

ANTALYA

Regaip Kandili vesilesiyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da camilerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde dua ederek üç ayların manevi iklimine adım attı. Muratpaşa Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.