Regaip Kandili'nde vatandaşlardan yoğun ilgi! Camiler doldu taştı: Eller semaya açıldı
İslam aleminde rahmet ve bereket kapılarının aralandığı, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde, milyonlarca vatandaş gencinden yaşlısına camilere koştu. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar namazlarını kılıp dualarını ederek kandili idrak ederken manevi atmosferi yaşadı.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 22:47