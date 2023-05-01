Çocukken top peşinde koşturmaya ara verdiğimizde bir ağaç altına oturur sohbet ederdik...

Konularımız arasında siyaset de olurdu...

Bir tür yetişkinliğe hazırlık alıştırması gibiydi...

Evde, misafirlikte işittiklerimizin iddialı bir kolajıydı.

Ama içimizden biri "belki öyledir, belki şöyledir" diye konuşmaya başlayınca kızardık.

İçimizden biri mutlaka patlardı:

"Oğlum bilmiyorsan git babana sor, belki belki deyip durma!" Şimdi kocaman ve iddialı adamlar "belki"lerle konuşmaya başladılar.

Gördük işte!

Ciddi ciddi "Belki HDP meclise girip PKK'ya 'silah bırak' diyecek" diyen var...

Ne için?

HDP'yle ittifaklarını meşrulaştırmak için...

Yani apaçık biçimde HDP ve PKK iç içeliğini kabul ediyor, PKK'nın Demirtaş'ın sözünü önemseyeceğini düşünüyor.

Hendek süreci hiç yaşanmamış gibi yapmanın kime ne faydası var!

Üstelik...

PKK'nın bitmesini değil, belli ki silah bırakma ihtimalini önemsiyor.

Ve sorarsan da kendini "milliyetçi" olarak tanımlıyor.

Dahası...

"Belki"lere dayanarak siyaset yapılabilir mi?

O seviyeye gelmiş biri bunu bilmez mi?

Oyun mu siyaset?

Yok, eğer biliyorsa, ya kendini ya da seçmenini kandırıyor...

***



YIKMAK İÇİN BİRLEŞTİLER

Muhalefet cephesinin inşacı tek bir teklifi yok!

Yıkım ekibi gibiler.

"Gibi"si fazla aslında...

Tamamen yıkmak için bir araya getirildiler.

Düzeni, demokrasiyi, ekonomiyi ve en önemlisi "bağımsızlık yürüyüşü"müzü yıkmak için ittifak oluşturdular.

Apaçık gerçek bu...

O yüzden "dışarısı" onları çok seviyor ve acente olarak kullanıyor.

Ha! Olur mu bu?

Olmasın!

İşin gerçeği şu ki, neo kolonyalistler için bizdeki muhalefetin ille de iktidar olması gerekmiyor.

Uygun bir "müdahale" zamanına kadar muhalefetin mevcut seçmen tabanını korumasını önemsiyorlar; asıl istedikleri bu.

O yüzden plan, proje vesaire hikaye...

Erdoğan nefreti üzerinden yürümeleri bundan...

Nefretle konsolide oldular.

Kazanırlarsa da her şeyi yıkacaklar...

Sonra "ev zencileri" popohlanarak makamlarına çekilecek, dışarısının göndereceği adamlar Avrupa'nın istediği Türkiye'yi inşa edecek...

Plan bu!

Siz biliyorsunuz ama hala uyanamamış akrabalarınız, arkadaşlarınız olabilir, anlatın!

14 Mayıs tarihsel bir kavşak.