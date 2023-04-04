04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Kemal Bey, bunlar tehlikeli işler...
HAŞMET BABAOĞLU
Kemal Bey, bunlar tehlikeli işler...

Kemal Bey, bunlar tehlikeli işler...

04.04.2023, Salı
Gözünüzden kaçtı mı?
Kaçmasın!
Ve düşünün...
Şunu söyleyen kişi cumhurbaşkanı adayı...
"Mehmetçiğe sesleniyorum, kimseyi dinlemeyin!" Nasıl yani?
Emir komuta disiplini altında görev yapan askere "Kimseyi dinlemeyin!" demek, neyin nesidir?

***

Devlet yönetmeye talip birisi...
Üstelik yalan yanlış videoları temel alıp bunu nasıl söyler?
"Afgan kaçaklarının ülkemize aktığı haberleri geliyormuş", kalkmış, uyarayım demiş...
Duyumla, ittirmeyle, ajans marifetiyle Mehmetçiği disiplinsizliğe kışkırtmak desek yanlış olur mu?
Öyle geçiştirilecek bir laf olmadığı açık.

***

Peki Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor?
Daha doğrusu...
Kılıçdaroğlu'na neden birdenbire Afgan göçmenler konusuna girmesi söyleniyor ve o da hiç duraksamadan bu teklife atlıyor?
Çok belli...
Bir gün önceki "seccade krizi"ni örtmek, gündemi değiştirmek, zihinleri bulandırmak için olduğu çok belli...
Fakat sıkışınca gündem değiştirmek için askerle oynamak kabul edilir şey değil!
Tehlikeli işler bunlar...

***

Kemal Bey...
Sizi yönlendiren kişilerin halkın değerlerinden zerre anlamadıklarını şimdiye kadar fark etmediyseniz, ne zaman fark edeceksiniz...
Madem seçime kadar pek halkçı(!) görüneceksiniz, madem her telden çalacaksınız, madem milletin mukaddes değerlerine de önem veriyormuş gibi yapmaya karar verdiniz...
Seccadenin ne olduğunu bilmeyen, sizi sanki askerimiz sınır kapılarını açmış gibi konuşturan bir "ajans"la ne işiniz olabilir?

***


NOT DEFTERİ
Yangından mal kaçırmak hızıyla yapılan çeviriler, düşüncesizce, bilgisizce takılan adlar...
Bunlardan birkaç örnek: Medeni Kanun ve Medeni Nikâh.
Bu sözleri bugün hepimiz hayatımızda, üniversitelerimizde, mahkemelerimizde hiç düşünmeden bol bol kullanmaktayız.
Oysa yakın tarihi bin yıla yaklaşan bir toplumda, herhangi bir kanun değişmesini böyle adlandırmak için insanların milli onurdan, tarih anlayışından yoksun düşürülmüş olması gerekir. Medeni kanundan önce biz barbar bir toplum mu idik? Hiç mi kanunumuz yoktu. Varsa, kanunlarımız medeni mi değildi? Buradaki "medeni" kelimesi hangi toplumlara göre kullanılmaktadır ve dünyada medeni ve medeniyet tek midir? (KEMAL TAHİR / Notlar-1)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ellerini yıkayıp temizleyecekler mi? 03.04.2023 Pazartesi
Gelecek gelirken nereye bakıyordun? 02.04.2023 Pazar
Haftanın notları: Olur mu? olmaz! 01.04.2023 Cumartesi
Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın! 31.03.2023 Cuma
Kimi ve neyi seçmeyeceğiz? 30.03.2023 Perşembe
ABD yeniliyor mu? 28.03.2023 Salı
Dünyadan habersiz bomboş bir muhalefet 27.03.2023 Pazartesi
99 depremi diyorsunuz da... 26.03.2023 Pazar
Haftanın notları: Deprem bölgesi ‘avcı’ları... 25.03.2023 Cumartesi
Bundan sonra ne olur? 23.03.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA