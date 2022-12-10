Sosyal medyada gördüğüm, dili pek güncel fakat derinliği çok kimi sözler var ki beni olduğum yere mıhlıyor. Bir örnek:

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Sürekli takip ettiğim haber platformu, hava durumu haberi veriyor:Bu nasıl bir şuur? Daha doğrusu,Yağmuruolarak görmektenbir hava hâli olarak görmeye ne zaman başladık da haber diline böyle yansıdı?

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İstanbul Anadolu yakasında, Avrupa yakasındasize ne düşündürüyor, bilemem. Banamanzarası olarak görünüyor.Uluslararası havalimanları gibisemtler üretiyoruz.Eh şimdi emlakçılar oralar için ilanlar vermeye başladılar: "Ülkemizde yoğunluğu giderek artan Rus topluluğu için mükemmel yaşam alanları...""Körfez ülkelerinden gelen dostlarımız için özgürce hayatlarını sürdürebilecekleri siteler.."Şaşırıyor muyuz? Hayır!

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Kiev Belediye Meclisi, Rusya geçmişiyle ilgili 32 cadde, bulvar ve sokak ismini değiştirmeye karar vermiş. Eh diyorsun, adamlar Rusya'yla savaş halindeler, öfkeleri var, vs.Ukraynalıların bu kadar "pop"laşmalarında hiçbir milli yan yok! Orası net!Peki ne var? Söyletmeyin şimdi!

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Küreselci çetenin düşünce kuruluşu Dünya Ekonomik Forumu, 2030 Beslenme Programı'nı sunmuş...Bir kere şunu bilmek zorundaymışız:mış.Eh, alıştırılıyoruz kaç yıldır. Enginar yerine kaşık kaşık enginar tozu yutanlar biliyorum.

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Şunu da not edelim: Karbon ayak izini sıfıra indirmek için yüzde 40 daha az besin tüketmek durumunda kalacakmışız. Alternatif kuruluşlar, küreselcilerin "Her şeyim kirada, mutluyum" sloganından esinlenerek dalgalarını geçiyorlar:

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(odun ateşinde pişen simit ve ekmekleri enfestir)aldım, 21 lira ödedim geçen gün. Bir tuhafım! Böyle giderse,bir atıştırmalığa dönüşecek simit.