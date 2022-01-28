Yazımın başlığı Sagopa Kajmer'in bir şarkısından...Lakin gerçekten dünya yerinde durmuyor artık.Zaman çok hızlı...Ne dersiniz?Bizimbırakıp çevremizdetur atmayı sürdürelim mi?

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Şu sıra birçok yabancı yorumcudiye düşünüyor.Haksız değiller...Ama ne için harcayacaklar?Geçen pazartesi günü buradadiye yazmış ve Saddam'a nasıl Kuveyt'i işgal ettirip sonra tepesine bindiklerini hatırlatmıştım.Yakın tarihte öyle çok örnek var...Batı'nın bugünkü planı Putin'i tuzağa çekip Rus bürokrasisi ve ekonomisini çökertmek mi?Ama Putin çok hesaplı ve kararlı ilerliyor.Ha bizim medya hâlâ, "Türkiye'nin diplomatik çabalarına Rusya rıza gösterirse gerilim düşer" diyeyorumlar peşinde, ayrı hikâye...

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'a göre bazı bilim adamları önce yan etkiler üzerine bir rapor oluşturup sonra da Prof. Uğur Şahin'e bir açık mektup yazıpdiye sormuşlar."Gri renk bilimsel olarak bu tür süreçlerde beklenen bir sonuç değil"miş...Öyle mi gerçekten?Bu haber karşısında Op. Dr. Bilgehan Bilge Twitter üzerinden şu tepkiyi verdi:

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Pek uzak durduğumuz ve ancak başımıza geldiği gün kabule yanaşacağımız gelişmeler de var elbette...Avrupalıları düşünün...Fosil yakıt kullanan arabalarını terk etmeye yavaş yavaş gönül indirdiler.AB bunun için bir komisyon oluşturdu.Üstüne üstlük, Avrupa'da en az 20 milyon çalışanın önümüzdeki dönemde iş değiştireceği veyahale geleceği de biliniyor.Sonuç...Kabak önce Avrupalıların başına patlayacak; insanlar işlerini, otomobillerini ve evlerini kaybedecekler.Üç dört yıl önce bunları iddia edenleredeniyordu.