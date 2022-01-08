Gerçekte ne düşündüğümüzün, ne yaşadığımızın önemi var mı?Bir mobilya firmasının temsilcisini izliyorum TV'de. "Hepimiz artık doğal olanı arıyor, doğal yaşamı istiyoruz" diyor. Hepimiz kim? Mobilyaları alanlar... "Doğal yaşam" ne? Var mı öyle bir şey?.. Elinde Starbucks bardağıyla sırtını parktaki ağaca dayayıp fotoğraf çektiren ve altına "Doğayla baş başa!" yazan genç kızdan farkımız var mı? "Dijital akıllı binalar"ımıza iki ahşap mobilya sokuncamı olduk?

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Sağlıkmış, insanın değeriymiş,modern tıpmış, güçlü sağlık sistemleriymiş,hepsi iki yılda geride kalıverdi.Niçin? Kovid-19'la savaş için.(Geçen gün bir tanıdığım, yüzünü gözünümahveden bir dermatolojik rahatsızlıkiçin iki ay sonraya randevu bulabildi.Neyse, sustum!)

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'ın tweet'leri ara ara fena sarsıyor. ("Kendilik Cesareti"ni okudunuz mu?) Geçen gün şöyle yazdı mesela: "Yanlış anlaşılma yorgunluğu olmalı adı. Yanlış anlaşılma korkusuyla debelenirken; aslındaiçindeki o hissiyatın adı..."

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Hâlâhakkındaki fikrimi soran okurlar çıkıyor. Olay şu: Matrix'i başımıza saran ekip (hangi dürtüyle bilinmez, belki doğrudan dürtmüşlerdir) önceki üç filmi kendi elleriyle çöpe attılar. Hem dele... Matrix-4'ün özeti bu. Üzerine yazılacak başka şey yok.

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Bir de tabii filmdein akıl almaz biçimde mızmızve dökülen bir hâli vardı ki, sonra kendiniizleyip ne düşündü acaba? Helegezdiğisahneler... Dimdik duran Neo gitmiş,şüphe içinde kamburunu çıkartarakdolaşan bir adam gelmiş. Belliki,de itinayla"karizma"sından soymak istemişler.

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Sosyal medyada ünlü bir hekimbeslenmeyi listelemiş:"Çiğ yemek. Yüksek ısıda pişirmektenkaçınmak. Katkısız ürünlertüketmek. Unu sıfırlamak. Halis tereyağı,sade yağ kullanmak, vd."