Emekli olup bir köye yerleşinceolunmuyor. Başkalarıyla birlikte dayanışarak yaşamaya dayanan bir hayat tarzını bir kez içimizde tükettiysek, nereye gidersek gidelim, bir daha canlandıramıyoruz... Haberi görmüşsünüzdür; emekli olduktan sonra Bodrum Faralya'ya yerleşen Çetin Akıncı'nın evinin kapısını kırıp içeri giren jandarma, cesediyle karşılaşmış.Köydeki komşusu şöyle demiş: "En son beş yıl önce gördük, pek arayanı soranı yoktu. İngiltere'de bir ağabeyi olduğunu öğrenmiştik, onun yanına gitti diye düşündük." Yok! Kentten kaçmak da artık kurtarmıyor, diye yazmayacağım. Çünkü daha doğrusu şu:("Şehir" demiyorum, dikkat ederseniz, kent ve şehir farkına önem veriyorum.)

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Çenemize bağlayıp ağzımızı kapattığımız bez parçaları yakındayetmeyecek. Belli oluyor;istiyorlar aslında.

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Jeff Bezos,demiş... Görüyorsunuz, değil mi? Buadamların akılları fikirleri uzayda! Buduruma bakıpşüphelenmez misiniz? Bir de"Yakın gelecekte insanlar Dünya'yasadece tatile gidecek" diye eklemiş.İnsanlar, dediği de, uzayda kurulacakdev yaşam merkezlerindekiGeriye kalan 7 milyar752 milyon insana ne olacak? Onu dasöylese ya!

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bakıyorum.Bir andaolmuşkendi halinde ev kadınları var aralarında.Videolarını yüz binlerce takipçi izliyor.İlginçtir, neredeyse hepsi "e" harfiniincelterek seslendiriyor ve çoğunluğurenkli tencereler ile "borcam" tepsileriseviyor... Esas dikkatimi çeken şeyşu: Artık geleneksel salçalı/sulu yemektariflerini terk ettiler. Hep bir telaş hali!başlığını attıkları andatakipçileri videoyayağdırıyor.Sosyal bilimciler için çok anlamlı birdönüşüm tablosu. Bakıyorlar mı acaba?

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Susan Sontag'ın ürpertici cümlesi:Bu gündelik gerçeği çarçabuk yanlış kılabilsek keşke... Çarçabuk...