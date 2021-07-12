Hava sahası geçici olarak başka uçuşlara kapalı.Borsa kahini olarak tanınanyeni uçağının camınıkapatan zarif panjuru kaldırıp aşağıyabakıyor.ama karısındanağır bir boşanma darbesi yiyen sevgiliarkadaşının uçağı daha önce inmiş olabilirmi?Friedman Memorial Havaalanı'nın yer aldığı vadi sabah güneşiyle aydınlanıyor.Hava alanından 14 km sonrası Kanada'nın zenginlere has tatil yöresi Sun Valley.Hepsinin uçakları Citation Latitude'nun arkasında iniş sırasına girdiler.Ve elbette onları başbaşa bırakmaya yanaşmayacak CIA'nın direktörü Bill Burns de arkalarından geliyor...Toplanacak ve "ni konuşacaklar.Şimdi devletlerden daha güçlüler ve bunu iliklerine kadar hissediyorlar.

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Yukarıdaki satırlar bir romanın başlangıcından alıntılanmış olsaydı...Belki de "deyip geçecektiniz.Öyle ya, bu türden burun kıvırmalar ""luğun şanından sayılıyor hâlâ...Ama kurgu değil anlattığım...(22 milyarder ve üç yönetici olduğusöyleniyor) katıldığı "yaz kampı"ndan sözediyorum.Evet!Filmlerdeki gibi...Bir araya gelip dünyayı konuştular.Bu sadece "konuşmak" mıdır, planlamak mıdır, orasını siz düşünün!

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Dışarıya sızan bilgilere göre...

Yine baş gündem maddesi iklim mücadelesiymiş...

Özel jetlerini kullanmaktan asla vazgeçmiyorlar ama jet ulaşımının iptal edilmesiyle iklim mücadelesinde büyük rahatlama sağlanacağını iddia ediyorlar.

Merak ediyorum, yemeklerinde büyük iklim günahı (!) sayılan kırmızı ete yer verilmiş miydi acaba?

Diğer konu başlıkları neydi diye içinizden geçiriyorsunuz, farkındayım...

Yaşayarak öğreneceğiz, sanırım.

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NOT DEFTERİ

Fransızlar, Almanlarla boy ölçüşemedi. Neredeyse dikey dalıp bombalayan, sirenlerinden kükremeler gelen Stuka uçakları onları dehşete düşürüyordu. Aslında bu uçaklar son derecede yavaştı ve uçaksavarcılar paniklemeseydi bu uçakların korunmasız olduklarını da fark edeceklerdi. ( NORMAN STONE / İkinci Dünya Savaşı )