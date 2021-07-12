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HAŞMET BABAOĞLU
Yine toplandılar

Yine toplandılar

12.07.2021, Pazartesi
Citation Latitude süzülerek alçalıyor...
Hava sahası geçici olarak başka uçuşlara kapalı.
Borsa kahini olarak tanınan 90 yaşındaki milyarder, yeni uçağının camını kapatan zarif panjuru kaldırıp aşağıya bakıyor.
Son zamanlarda kendini mesih gibi görmeye başlayan ama karısından ağır bir boşanma darbesi yiyen sevgili arkadaşının uçağı daha önce inmiş olabilir mi?
Friedman Memorial Havaalanı'nın yer aldığı vadi sabah güneşiyle aydınlanıyor.
Hava alanından 14 km sonrası Kanada'nın zenginlere has tatil yöresi Sun Valley.
Facebook'un patronu, Apple'ın CEO'su, Nike'nın kurucusu...
Hepsinin uçakları Citation Latitude'nun arkasında iniş sırasına girdiler.
Ve elbette onları başbaşa bırakmaya yanaşmayacak CIA'nın direktörü Bill Burns de arkalarından geliyor...
Toplanacak ve "dünyanın kaderi"ni konuşacaklar.
Şimdi devletlerden daha güçlüler ve bunu iliklerine kadar hissediyorlar.

***

Yukarıdaki satırlar bir romanın başlangıcından alıntılanmış olsaydı...
Belki de "İşte yine dünyayı yöneten elitleri anlatan bir komplo hikayesi!" deyip geçecektiniz.
Öyle ya, bu türden burun kıvırmalar "okumuş"luğun şanından sayılıyor hâlâ...
Ama kurgu değil anlattığım...
Geçen hafta gerçekleşen ultrazenginler ve ultra seçkin yöneticilerin (22 milyarder ve üç yönetici olduğu söyleniyor) katıldığı "yaz kampı"ndan söz ediyorum.
Evet!
Filmlerdeki gibi...
Bir araya gelip dünyayı konuştular.
Ve geleceği...
Bu sadece "konuşmak" mıdır, planlamak mıdır, orasını siz düşünün!

***

Dışarıya sızan bilgilere göre...
Yine baş gündem maddesi iklim mücadelesiymiş...
Özel jetlerini kullanmaktan asla vazgeçmiyorlar ama jet ulaşımının iptal edilmesiyle iklim mücadelesinde büyük rahatlama sağlanacağını iddia ediyorlar.
Merak ediyorum, yemeklerinde büyük iklim günahı (!) sayılan kırmızı ete yer verilmiş miydi acaba?
Diğer konu başlıkları neydi diye içinizden geçiriyorsunuz, farkındayım...
Yaşayarak öğreneceğiz, sanırım.

***


NOT DEFTERİ
Fransızlar, Almanlarla boy ölçüşemedi. Neredeyse dikey dalıp bombalayan, sirenlerinden kükremeler gelen Stuka uçakları onları dehşete düşürüyordu. Aslında bu uçaklar son derecede yavaştı ve uçaksavarcılar paniklemeseydi bu uçakların korunmasız olduklarını da fark edeceklerdi. ( NORMAN STONE / İkinci Dünya Savaşı )

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