Ne gariptir, değil mi?" diyebir damar vardır bizimtoplumumuzda..."Almanlar dolap çevirmez, Almanlar sakat iş yapmaz, Almanlar duygusuzdur ama adildir" gibi bir dizi kanaatbir yer edinmiştir.Şimdiortaya dökülmesiyle içimize işleyen bu kanaatlersarsılır mı, emin değilim.

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Der Spiegel'e göre Alman Sağlık Bakanlığı 1 milyar avro karşılığında satın aldığı fakatBakanlık iddiayı reddediyor.Ama resmi açıklamaların ikircikli dili şüphe uyandırıyor.Üstelik koalisyon ortağı partinin sözcüleri iddiayı doğrular biçimde Sağlık Bakanlığı'nı suçlamaya başladılar.

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Hatırlarsınız...ortaya çıkmış, firmalartazminata mahkum edilmiş amabizim tüketicimizin bu araçlaraolan güveni zerre sarsılmamıştı.O iş başka mı, diyorsunuz?O haldeda hatırlatayım mı?Önce saldıranlar Almanya'nın sosyal medya aparatları mı ya da FETÖ'den kapağı Almanya'ya atanlar mı diye şüphelenmiştim.Eh, onlar da vardı tabii.Ama yirmi yıldır arayıp sormamış bir tanıdığımın arayıp "Bu iddialara nasıl inanıyorsun, sen yine çiçek böcek yaz" demesiyle derindeki meseleye uyanmıştım.Malum Almanya ve AB daha sonra bu skandalı resmen kabullendi.

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Zihnimizde yer etmiş "Almancılık" üzerinde derinlemesine durmamız gerekmiyor mu?

Klişeleri, ezberleri bir yana bırakıp sormak gerek: Bu nasıl bir sosyal psikolojidir, dinamikleri nelerdir?

Akademimizin dikkatine sunuyorum.

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ARTIK O İDDİAYA İNANMIYORUM

Böyle giderse Kovid-19 virüsünün Wuhan'daki laboratuvarda imal edildiği veya sızdığı iddialarına kapımı kapatacağım...

Çünkü bir iş çevriliyor...

İddiaları aylarca "komplo teorisi" diye yaftalayıp sansürleyen Facebook ve Youtube şimdi neredeyse "haydi bu iddiayı seslendirmenin şimdi tam zamanı" tavrı takınıyorsa, orada durmak gerek!

Bu "zihin kontrol" şebekeleri tarafından neresi işaret ediliyorsa, oraya doğru yönelmek gerçekten "düşünen insan" tutumu olabilir mi?