Öyle bir dönem ki...Düşünsenize...Önce Çin aşısıyla başladık, sonra sanki, (Sağlık Bakanı'mızın sık kullandığı ifadeyle)yı muhatap alan bir tavırla araya BioNTech aşısını karıştırdık...Derken...ABD ile politik mesafemiz iyice açılırken...Sputnik V aşısının ilk partisi mayısta gelecek...

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Bizim gazeteler, "Aşı adını uzaya fırlatılan ilk Sovyet uzay aracından alıyor" cümlesini kullanıyorlar.O kadarcık mı? Hayır!Soğuk Savaş döneminin teknoloji, bilim ve uzay yarışını anlamadannın anlamını da kavrayabilir miyiz?ABD, elindeki Nazi artığı bilim adamlarıyla roket ve uzay çalışmaları yaparken Sovyetler'in birdenbire 4 Ekim 1957'de uzaya Sputnik 1'i gönderip yörüngeye oturtmasıneden olmuştu.Beklenmedik bir başarıydı ve Amerikalıların morali bozulmuştu.O kadar ki, yaşananlara geçen yüzyılın tarihçileriadını verdiler, çünkü Sovyetler durmamış hemen bir ay sonra da Sputnik 2'yi uzaya göndermişlerdi.ABD apar topar aralık ayına Vanguard'ı yetiştirdi ama araç kalkış platformunda patladı.

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Yani aşıdır, sağlıktır, çaredir diyorsanız...İş asla bundan ibaret değil, olmayacak da...Rusların aşılarına Sputnik adını vererek şu mesajı da dünyanın kafasına çakmak istedikleri söylenebilir:Olayın bizim medyamızda pekkonuşulmayan bir yanı daha var...Sputnik aşısını, Sovyet döneminin'nün yürüttüğü iddia ediliyor.Hatırlatayım...koltuğa oturduktan hemen sonra birçok Rus kimyasal-biyolojik silah kurumunuye alan imzaları atmıştı.Bunların arasında 48. Araştırma Enstitüsü de vardı.

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Batı medyası,gibi çok erken bir tarihte resmi onay aldığı için Sputnik V aşısı üzerinde şüphe bulutları yayıyor.Oysa(tarihe çok dikkat edin!) daha Ocak2020'de SARS-CoV-2 için bir aşı geliştirmekteolduğunu açıklamıştı, sonrasıda bildiğimiz gibi geldi.Sormalı elbette...Bu kurumlar, bu şirketlerçok önceden biliyorlarmıydı?