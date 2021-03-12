Bize anlatılanne kadar gerçek diye konuşup duruyoruz ya...Yalanların öyle bir derdi yok.Hele yalancılık artık "level üzerine level" atlıyor.Şimdi haklı olarak politik/sosyal bir konuya giriş yaptığımı düşünmüşsünüzdür.Eh, politika sahnesiyle bizim kişisel hayatlarımızın küçük sahnesinin bağı kuvvetlidir.Ama bugün anlatmak istediğim

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Öyle bir(hikâye uyduran ve uydurduğuna neredeyse kendi de inanan yalancılık) çağındayız ki...Yaşı müsait olanlar, hatırlar...Eskiden bir dostumuzun şiddetli bir yalanı ortaya çıktığında kahrolur, hatta yataklara düşerdik.Şimdi şöyle bir üzülüp kendi hayatlarımıza geri dönüyoruz.Bir zamanlar gençlerdeyip arkadaşlarıylabuluşmaya çıkar, gözleri saatte,huzursuz bir halde çarçabuk dönmeyeçalışırlardı.Ama ne oldu?Mezarlıkta çiçek satan annesinedeyip başka şehirde çalışmaya giden ve böyle beş yıl geçiren çocuklara kadar geldik.Şaşırdık mı?Ben kendi payıma hiç şaşırmadım...Çünkü etrafımdaki gençlerdeno kadar aşinayım ki!

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Ah şu medyanınkapılma,böyle hoşluklar kurgulama hastalığı!Çalışan Kadınlar Günü'ydü ya...Gidip Antakya ilçesinin Asri Mezarlığı'ndabuldular, o da kazandığı parayla çocuklarını okuttuğunu, hatta bir kızının 5 yıldır Oxford'da tıp öğrenimi gördüğünü söyledi.Bütün memleket bayıldı.Eğitim denilince...Hele hele Oxford denilince akan sular durur ya...Ulusal medyamız ve internet siteleri bayıldılar bu habere.Tabii sonrası malum...Henüz bir pasaportu bile olmayan ve İstanbul'da emlakçıda çalışan kız ortaya çıktı,dedi.

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Gündelik hayatımızı saran yalancılığın nasıl bir tehlike içerdiğine yıllardır bu köşede dikkat çekmeye çalışıyorum.Neden?ÇünküHele sosyal medya bir türÖyle bir esiyor ki, hepimiz sersemgibiyiz.Yatışır mı bu rüzgâr?Yatışırsa nasıl yatışır?Cevabı siz verin!