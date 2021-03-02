Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bodyguard hayranlarına müjde: Gerilim tırmanıyor! Bodyguard 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
- MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...
- Düşük-orta-yüksek riskli iller hangileri? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Adana-Antalya risk haritası...
- Son dakika: Okullar hangi illerde açılacak? Orta, yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul...
- DİKKAT! Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? Son durum...
- Kabine toplantısı son dakika: Kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte detaylar...
- Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta...
- Son dakika: Eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Düşük ve orta riskli iller listesi....
- Son dakika: İstanbul'da kafe ve lokantalar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme...
- İşçi ve işverene müjde! Yeni destekler verilecek! Normalleşme sürecinde...
- Son dakika: Yasaklar hangi illerde kalktı? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı renk listesinde hangi iller var? Normalleşme...