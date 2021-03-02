Politik gündem çok dolu ama ben farklı bir noktaya takılıp kaldım...Çünkü önemli...Üzerinde durmaya değer bir konu...Neden mi?Çünkü global savaş artıküzerinden yürüyor.Tarihi ve dini sembolleri üzerinden kurdukları "oyun"a dikkat etmek gerekiyor.Hiçbir şey rastgele değil.

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Peki nereye dikkat çekmek istiyorum?Vatikan, ziyaretin amacını "bugünün sürgün ve mültecilerini anlamak için Ahdi Atik'teki (Yahudilerin)bir atıf" olarak açıkladı.Papa Francis bu çerçevede Ur şehrindeki yaklaşıkdüzenleyecekmiş...Bak sen şu işlere!Kim bilir daha neler göreceğiz?Hatırlarsınız, son zamanlarda sosyal medyada birkaç kez vurgulamıştım:Bunlar başlangıç.

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Reuters haber ajansına sorarsanız, ziggurat ayininin gerekçesi açık: "Papa, farklı inançları bir araya getirmek ve bölgeye daha çok ziyaretçi çekmek için İbrahim Peygamber'in dua ettiğinin düşünüldüğü yerde dua edecek..."Kullanılan deyim ilginç:YaniŞunu da soralım: Neden ve nereye ziyaretçi çekilmek isteniyor?Eski bir Sümer tapınağına... (İster istemez bizim Kemalist kültür çevrelerinde yakın zamanda hortlatılan Sümer ilgisi geldi aklıma.)Babil ve diğer kadim medeniyetlerinbirine...Katoliklerin oraya ilgisi epey eski.Dahası işgalci ABD ordusunun da zamanında bu ziggurata önem verdiğini ve törenler düzenlediğini biliyoruz.

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Ne olup bitiyor, dersiniz?İpuçlarına bakmak gerek...cilerinin yeni vebir din-ideoloji üzerinde çalıştıklarını sağır sultan bile biliyor. Küresel medya onların elinde oyuncak.ise direksiyonu kaptırmak niyetinde değil, çekişiyor.ve "dinler arası dua" bu bakımdan manidar.Eh! Unutmamışsınızdır...2020'nin 1 Ocak günübirdendizisini vizyona sokuvermişti."Ne bu yahu?" derkengeldi.Beklenmedik sarsıntılar, tezgâhlar, tuzaklar, vd.İlginç zamanlardayız.Öyle oturduğumuz yerdenhiçbir faydasınınolmayacağı zamanlarda...