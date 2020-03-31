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HAŞMET BABAOĞLU
Biyolojik silah

Biyolojik silah

31.03.2020, Salı
"İnsanlık salgınlardan çok çekti ama unutuyoruz. Dünya hala virüsler karşısında ne yapacağını bilmiyor."
Bu lafı 2000'lerin başında bir kenara not etmişim...
ABD'de teröristlerin bu kez de virüs saldırısı yapacağı paniğinin yayıldığı günlerdi.
İçinde çiçek hastalığı virüsü bulunan minik paketlerin New York'un kalabalık yerlerine bırakıldığından korkuluyordu.
Newsweek dergisi de Sovyetler döneminin emekli biyolojik silah uzmanı Gennadi Lepyoşkin'i bulup böyle konuşturmuştu. Lepyoşkin 1971'de bir kaza sonucu etrafa çiçek virüsünün yayıldığı laboratuvarda çalışmıştı. Bölgede karantina yıllar boyu sürmüş ve tabii Sovyetler bütün iddiaları yalanlamıştı.

***

Yazıya neden böyle girdim, anlamışsınızdır...
Abuk sabuk komplo teoricileri ne kadar iticiyseler, şu sıralarda her şüphe ve iddiaya "hıh, komplo teoricileri yine coştular" diyerek yaklaşanlar da o kadar can sıkıcı olmaya başladılar.
Epidemiyologların, yani salgın hastalıklar uzmanlarının işlerine odaklanmalarını öveyim derken, işi "biyolojik silah yoktur" diyecek noktaya kadar getirmenin alemi var mı?
Bu tavır serinkanlı nesnellik veya bilimsellik falan değildir.
Bu tavır fazla uzatıldığında, farkına bile varılmadan fesat (konspirasyon) dünyasının bir parçası olunur.

***

Covid-19 tamamen "doğal" bir dönüşümle ortaya çıkmış ve dünyanın globalleşmesinden faydalanarak hızla yayılmış olabilir.
Ancak biyolojik silahlar ve bu silahları üreten laboratuvarların varlığı gerçektir. Oturup işin alfabesinden başlayarak anlatacak değilim.
Ama elbette bu yüzden geçen yüzyılda ülkeler "biyolojik silahların geliştirilip depolanmasının önlenmesi ve imhası" anlaşmalarına imzalar attılar.
İmzalara uydular mı?
Buna inanıp inanmamak bilimin değil, sizin bileceğiniz iş!

***

Şunu da bilelim...
Bir çırpıda yeryüzündeki bütün insan faaliyetlerini "duracak" noktaya getiren bir salgının arkasında bir hesap veya "hata" olup olmadığını sorgulamak insani bir tavırdır.
Sadece o kadar da değil...
Böyle bir sorgulama düşünen insanların üzerine düşen bir görevdir.
Hiç "düşünmeyen" komplo teorisyenleri kötü örnektir. Yani kötü örnek, örnek değildir.

***

Yazının başında sözünü ettiğim Gennadi Lepyoşkin'e ne mi oldu?
Bilmiyorum.
Newsweek'e sızlanıyordu...
"Şimdi hepimiz işsiziz. Arkadaşlarım para kazanabilecekleri her yolu deniyorlar."
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