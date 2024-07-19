Kadıköy bıraktığı yerden devam ediyor... İlk hazırlık maçında tribünler, merakla gelenler, koltukları boş bırakmayanİmza töreni, kenarda Mourinho derken, 38. dakikaya kadar esaret çeken bir takım var sahada. Nefes aldırmıyor Hull City… Fred ve Bartuğ çıkartamadılar takımı. Top rakipte, Fenerbahçe kendi sahasında. Sonramı çıktı, ne oldu bilemem,oldular sanki. Symanski pozisyonu var etti,Dzeko ve Symanski golleri- asistleri ile fişi çeken grubun parçası oldular.Ama maçın anlamında topa değil, oyuna hakim olmak vardı. Ayağa oynayarak başlama etabında, bir orta sahayı stoperlerin arasına getirip, onunla oyuna başlamak, merkezden bir eksilmek aslında. Pas seçeneği azalınca, rakip bir fazlalaşınca, neredeyse tüm takım arkası dönüm oynamaya başladı.İyi taraf; tehlike yaşamadılar kalelerinde. Kaliteyi doğru kullanıp, farklı sonuca da gittiler. Lugano sınavı öncesi, takım yeni yeni bir araya gelirken Jose Mourinho'nundediğimiz düzeni izledik aslında.