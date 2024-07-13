karşılaşması, son dakikalarda gelen golle kaybedildi. Takım tüm maç boyunca üstün oynamış ama gol atamadığı gibi, pozisyon zenginliği de yaratamadı.deyip, önemsemeyebilirdi ancakYenilgiye rağmen yüzlerdeki ifadeyi doğru bulmadı. Herkesten susmasını ve oturmasını istedi;'Özel biri' lakaplı teknik adam, yılların yaşanmışlığıyla yeni takımıyla arasındaki "balayı"nı bitirdi yani. Her futbolcudanStrasbourg maçında, bu çıkışın neleri değiştirdiğini göreceğiz.listesi Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın elinde. Hocanın istediği oyuncuları almak için görüşmeler sürüyor. Çağlar ve Levent'ten sonra,veiçin mesafe katettiler. Bu planlama içinde üçüncü santrafor istiyorlar ve bu ismin Türk olması önemli ve bu görüşmelerde hemhem de'a aynı soruyu sordular:Bertuğ oynamak istiyor. Genç bir oyuncu olarak gelişmesinin oynamaktan geçtiğine inanıyor. Böyle oluncaFutbol Federasyonu seçimleri için adaylık bildirimi yapılmasına iki gün kala Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık çekildiklerini açıkladı.Son sezonda yaşanan olaylarla beraber alınan olağanüstü seçim kararıyla bugüne gelinirken, Büyükekşi'ye karşı olanların yeni aday çıkarması için zamanı da kalmadı böylece.İbrahim Hacıosmanoğlu da imzalarını tamamlayarak,Bir haftalık sürede kararında ısrarcı olup olmayacağı belirsiz.Birçok kulüp benzer tavır içinde olacak muhtemelen.Ancak bir sürpriz cepte duruyor.Hacıosmanoğlu'nun seçimi kazanma ihtimali… Çekilen adaylarbahsederken, buna içten içe bir tepki oluşacağı da biliniyor. 'Nasıl olsa kazandım' derken