Avusturya'daki 3. hazırlık maçını galibiyetle bitirmek, İstanbul'a moralli dönmek elbette önemli. Daha fark edilen,takım üstünde etkisinin olması. "Maç" gibi gördüler karşılaşmayı ve bir devrede 4 golle bitirdiler. Yine baştan başlayalım; penaltı golüyle gelen beraberlikle bitmişti ilk maç... Oyun üstünlüğü olsa da "kazanacak" mesajı taşımıyordu oyun.Neredeyse tek kale oynadılar. Top hep Fenerbahçe'de kaldı ama bu kez de pozisyon üretemediler. Bu kez her şey tamam gibiydi. Szymanski ve Tadic'in on bire girmesiyle topun aklı geri geldi. Dzeko da oyun kuran formatına geri döndü. Ryan Kent üstleniyordu hep atak sorumluluğunu, dün bütün takım paylaştı hücum organizasyonunu.Sonuçta, Çağlar'ı saymazsak, Levent'in de çok şans alamadığını hesaplarsak, yenilerin olmadığı, geçen sezonun takımıyla Lugano maçına gidecekler. Rakibe az pozisyon veren, buna karşılık rakip ceza alanına da çok kolay ve net giremeyen görüntüdeler.Sıkıntı yok, yola devam…Al-Ahli'de forma giyen Saint-Maximin ile imza aşamasına gelen Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldıza kavuşuyor. Suudi Arabistan Federasyonu finansal sürdürülebilirlik komitesi,Sarı-lacivertli idareciler ve oyuncu tarafı devreye girdi.Sol kanat oyuncusu Maximin'in kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.Strasbourg'u, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko'nun golleriyle farklı yenen F.Bahçe, Avusturya kampını tamamladı. Son prova Hull City ile 18 Temmuz'da... 23 Temmuz'da Lugano'ya konuk olacak Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için avantaj arayacak.