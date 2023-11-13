Eksiklere rağmen

Böyle bir maç için mükemmel bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Dzeko ile Demirspor kalecisi Ertaç arasında geçti dakikalar; birisi vuruyor, diğeri tutuyor. Devre bittiğinde tek şutu vardı Adana Demirspor'un, o da faul atışından geldi. Fenerbahçe oyuna da, pozisyonlara da hükmetti adeta. Ama o bahsedilen "son vuruş" var ya, doğru anda, doğru şekilde gelmedi. Ferdi'nin hükmettiği süreçti aslında. Yusuf Sarı'yı "yoklar" arasına karıştırdığı gibi, enerjisiyle hücum yükünü de üstlendi genç oyuncu. Takımın O'na katılması lazımdı, bu reaksiyon gelmedi. Dzeko ile Tadic bu sertlik içinde kararlarını da, ayaklarını da birbirlerine dolaştırdılar. Szymanski de devreye giremedi bir türlü. İrfan Can Kahveci, Rodrigues ile gereksiz bir didişmeye girdi. Aklı rövanşta kalınca, tek etkili pas ile çıktı oyundan. Ama ne pastı !

İkinci yarıda Adana takımı beş dakika parladıktan sonra, oyun yine temposunu kaybetti. İki takım da beraberlikten memnun oynamaya başladılar. Risk almak yerine, rakibin hata yapmasını beklediler. Baskıyı üretip, rakibi bozmak ilk hedef oldu. İsmail Kartal kısıtlı hamle şansı için bekledi. Cengiz Ünder, Bartuğ ve Batshuayi ile taze kan denedi. 70'den sonra ikinci yarının iplerini tekrar ele geçirdiler. Yerleşik defansa hücum ederken ofsayta düşmeyi başaran (!) Batshuayi de ayrıca tebrik etmek lazım. Nefis bir golün önüne geçti

Halil Umut Meler her tecrübeli hakemin yapacağı gibi maçı berabere bitirmek adına, kırılma anlarını ters atak yönüne çevirmek için kullandı. FIFA hakeminin faul yorumlarına bir bakın hele, amatör ligde maç vermezsiniz.

Fenerbahçe liderliği geri aldı. Milli araya moralli gidecek. Orta sahayı bu kadar çabuk ve etkili geçen Adana Demirspor ile deplasmanda oynuyorsanız, beraberlik de iyi sonuçtur ki, Dzeko dikkatli olsa kazanırlardı.

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