Gözünde fazla büyütmüş!

Trabzonspor için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 futbolcunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu. Eğer Markovic ve Trezeguet gibi 2 kenar oyuncunuz varsa sol kenarda ikisinden birini kullanmak zorunluluğunuz vardır. Sahaya sürülen ilk 11'de savunmanın ortasında Eren, sağ kenarda Bartra, sol kenarda Larsen. Bu bölgede Larsen gibi bir adama neden görev verilir henüz çözemedim. Orta alanda Siopis ve Doğucan, oyunun sadece savunma tarafında olan ikili... Hamsik takımı pasa yönlendiren bir isim. Abdülkadir ise oyunda hiç yoktu. İleride ise yalnızları oynayan bir Umut Bozok... Böyle bir ilk 11 ve oyun anlayışı ile doğal olarak pozisyon üretme sorunları yaşarsınız. Arda'nın asistiyle birinci Fenerbahçe golüne kadar rakip sahaya gitmeyen bir Trabzonspor vardı. İlk yarı hücumdaki yetersizliği gören bir teknik adam oyuncu değişikliklerine gidebilir miydi? Evet. İlk yarıdaki 11, rakibi sadece karşılamaya çalışan bir takımdı. Bu kadar savunma özellikli oyuncuyla sahada yer aldığınızda mutlaka rakibe daha fazla atak fırsatı ve gol pozisyonu şansı ortaya çıkar. Yenilen ikinci gol ve ardından gelen 3 gol... Değişikliklerde geç kalınmış bir hamle olduğu düşüncesindeyim. Görünen o ki sorunlar çok fazla. Büyük takım kimliğinden uzaklaşan, sıradanlaşmaya başlayan bir görüntü var. Bu da ne yazık ki bize yarınlar adına umut vermekten çok uzak.

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