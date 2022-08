Hocanın görmediği, sakatlıktan yeni dönenoyuncuları var. Bu nedenle Adana Demir kadrosundan1-2 rotasyon olabilir. Wien'i eleyen takımçıkmaz sahaya. Jesus'un ilk 11'inde ligde oynayan,bunun altını dadiyerek çiziyor. Son maça baktığımızdaİrfan'dan kolay vazgeçemez. Bu da Emre Mor'unpozisyonu. Zajc ve Arao da takımın demirbaşı.Crespo ve İsmail de başka rekabetin içinde.Serdar Dursun tam bir stepne. Valencia, Kingveya Pedro sakatlığa açık olduklarını gösterdiler.Serdar için böyle durum yok gibi. Her maç elindengelinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Santrforoynaması, gol alanlarında devamlı kendini göstermesiveya arkadaşlarına duvar olması da golatmak gibi değerli performanslar. Valencia'nınDemirspor maçında attığı 2. golde topu kaptı.Sonrasında da Valencia'dan pas bekledi. Yanidemek, büyük haksızlık olur.Pedro sahada fark yaratacak bir oyuncu. Sadecetecrübe değil, ofansif olarak her aksiyonda kendinigösterip, tabelada rol alabilecek kapasitede.Takımın bugünkü temposuna ulaşması için deen az bir aya, 3-4 dört maça ihtiyacı var. Jesus dabunun farkında. Onu oynatmak, maç temposuiçine almak isteyecektir.Takımda neleri değiştireceğini çok netgöreceğiz. Her rakip için çok ciddi bir tehdit.Avrupa Ligi etabına Pedro alternatifi elinde olarakgirmesi, Fenerbahçe teknik heyeti için çokönemli. İlk iki maç, grubun şeklini belirleyecek.Fenerbahçe açısından çok net bir test olacak.Üç stoperi öne çıkartmak, İlhan Palut'un meşhurgeçiş oyunu için bulunmaz nimet gibi gözüküyor.Vaduz şokunu atlatmaya çalışıyorlar, yenidenşehrin güvenini kazanması için de büyükbir takım karşısında dik durması lazım.Ancak Fenerbahçe'yerakip olan her hocanın yaşayacağı bilinmezlikde önünde; "Kim oynayacak? Üçlü müçıkacaklar, dörtlü mü? Emre Mor, Lincoln gibidirekt oyuncular mı tercih ediliyor, Mert HakanİrfanCan gibi pas opsiyonları mı?" Yani maçıPalut'un değil, Jesus'un tercihleri şekillendirecek.Ülkenin en güzel statlarından ve zeminlerindenbirine çıkacaklar. Ancak iki takım için de yabancıbir saha. Seyirci oranının eşit olması bile beklenebilir.İki takımda pas yapmak isteyecek, Fenerbahçehızlı oynamanın peşinde, zemin buna izinveriyor. Dolayısı ile Konyaspor kendi stadındakiatmosferi bulamayacak ama istediğini yapabilecekortamda yer alacak. Ya da başka bir noktadanbaksak, Konya'da İlhan Palut takımını dahafarklı bir taktik ile mi oynatacaktı. Taraftar rakibeve hakeme baskı yapmak için gerekiyor.