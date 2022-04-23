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Haberler Erman Toroğlu Oyuncu kolunu ne yapacak!
ERMAN TOROĞLU
Oyuncu kolunu ne yapacak!

Oyuncu kolunu ne yapacak!

23.04.2022, Cumartesi
Biri düşüyor, biri ikinciliğe hatta yakalarsam birinciliğe oynarım diyor. Rizesporlu oyuncular çok gergindi. Peki, Rizeliler gergindi de hakem değil miydi? Halil Umut Meler'i skor 6-0 da olsa beğenmedim. Son hakem olayları ona da tesir etmiş, yazık. Hakemler arasındaki kan davası bitmeyecek, daha da alevlendi. Pozisyonlar var. Çok enteresan bir kırmızı kart var, sonra da 2 penaltı pozisyonu.
Kırmızı kartta Crespo'ya yapılan harekete sadece faul veriliyor, Baiano arkadakini iteyim derken Kim'in yüzüne vuruyor. Hakem de atıyor. Ardından 2 Rizeli oyuncuya kesin sarı kart var ama onları veremiyor. Penaltı pozisyonunda Rizeli oyuncunun kolu yerde, topla oynama niyeti yok. Yere düştüğünde kolunu ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. VAR ile penaltı verdi hakem.
Halil Umut Meler'e öyle bir VAR vermişler ki; Özgüç Türkalp! Bu size neyi hatırlatıyor? İlk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetmiş, Cüneyt Çakır'ın meşhur yardımcısı Tarık Ongun, VAR kayıtlarını dinlemek istemişti. Bunun ifadesini de Özgüç Türkalp vermişti, "Ongun'un tartışmalarını duydum" demişti. Bu komite acaba bu tayini çok mu aradı? Bir düşünün bakalım.
Özetle Rize'nin Fenerbahçe'ye gücü yetmedi. 11'e 11 de olsa Fenerbahçe alırdı. Sarı-lacivertliler, Trabzon'a baskı yapıyor. Bugünkü maç çok önemli…
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