DEVLET isimli terör örgütü İsrail Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız hakkındaki paylaşımını şiddetle lanetliyorum… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de aynen tekrarlıyorum.

"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.

Yapmamak için hiçbir şey yok…" Asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız: Katil ve terörist İsrail, bu azgın kavim Yahudiler; aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.

Bu tespit bir masal, paranoya, vesvese değildir.

Siyonist Yahudiler, kutsal metinleri tahrif etmişler ve hüküm uydurmuşlar, ülkemiz topraklarının kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar…



SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK, CUMHURBAŞKANIMIZA UZATILAN DİL KOPACAK

İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler. İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için de kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar… Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist yamyamların emellerinin, soykırımcı/ katil İsrail yönetiminin sapkın hayallerinin önünde hep büyük bir engel oldu. Bunun için en fazla saldırdıkları kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanı/Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a uzanan soykırımcıların, katillerin, düşmanlarımızın dilleri koparılacak ve elleri kırılacak, soykırımın hesabı da sorulacak. Bunu ALLAH'ın izni ile göreceğiz.

Mazlumların intikamı alınacak.

Her işin bir zamanı var…

TÜRK VE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ HRİSTİYAN VE YAHUDİLER…!

Daha evvel de yazmış idim, yeri geldi bir kez daha altını çizeyim. Aramızda yaşayan Türk ve Müslüman görünümlü Hristiyan ve Yahudi seviciler ne yaptılar/ yapıyorlar…?

Bir kısmı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e her karşı çıktığında, düşmanlarımızın, en başta da İsrail'in tezlerini ve haklılığını savunuyorlar. Hemen Başkan Erdoğan'ın sözlerini hafif, değersiz ve etkisiz kılmaya gayret ediyorlar.

Bir kısmı zaten hiç tepki vermiyorlar. İğrenç ve sinsidirler, tıpkı bir yılan gibiler. Oysa başka zaman ve konularda halka mesaj vermek, duruşlarını ve taraflarını göstermek için kendilerini parçalıyorlardı.

Bir kısmı da "İsrail'in işgaline ve korkunç katliamına hayır" demiyorlar; muğlak, kime söylendiği belli olmayan "savaşa hayır" ifadesini kullanıyorlar.

Katiller sürüsü İsrail'i savunamadıkları için, Filistinlileri suçluyorlar, çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyorlar.



MASALCI NAMIK, MAALESEF ÜNAL

Mavi Vatan davamız için, "masal" diyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yapmış, Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde refakat ediyor, şimdi de partisinin güvenlik ve dışişleri politikalarını bu şahıs yönlendiriyor… Yani; muhtemel bir CHP iktidarında Dışişleri ya da Milli Savunma Bakanlıkları için en kuvvetli aday… Daha önce de aynı konumlarda;

"maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti" diyerek Ermenistan karşısında, Azerbaycan'a yardım ettiğimiz için üzülen, Ünal Çeviköz vardı. Makam mühim, görev tam ABD/BATI hayranlığı, sadece isimler farklı…

DOĞAL GAZ ÇETELERİ PETROL BARONLARI

MAVİ VATAN'a karşı çıkanlar kimler…? FETÖ, PKK/PYD/YPG ve siyasi parti maskeli adamları, Fransa, Almanya, ABD, Yunan, Rum, Ermeni devlet ve taraftarları, çeşitli petrol ve doğal gaz çeteleri ile emperyalist güçler ve bunların uzantıları… CHP, azılı Türkiye düşmanı bu güruh ile aynı safa düştü. Anti emperyalist Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP, yapmacı emperyalistler gibi düşünüyor ve hissediyor, denizlerdeki egemenliğimizin ifadesi olan MAVİ VATAN'ı gerçek saymıyor, inanmıyor…

CHP'NİN BEYNİ YANDI…!

CHP'nin, 2010'da FETÖ'nün kurduğu kumpasla beyni yandı…!

CHP ve artık her konuda bir ve beraber olduğu, işbirliği yaptığı PKK/DEM, TBMM'de kabul edilen Somali tezkeresine de hayır oyu verdi. PKK/HDP/ DEM ile CHP; Irak ve Suriye'de teröristle mücadele için gerekli tezkereye de Libya tezkeresine de hayır oyu vermişlerdi. ABD'nin, Batı'nın, deniz aşırı faaliyetlerini hak ve meşru lakin Türkiye'nin deniz aşırı faaliyetlerini hadsizlik olarak kabul ediyorlar.

İstedikleri, tam bağımsız görünümlü; ama aslında, ABD ve NATO'ya yani BATI'ya köle bir Türkiye Cumhuriyeti…

BATI PUTUNA TAPANLARLA DA SAVAŞIYORUZ

CHP'yi ele geçirdiler ama inşallah Türkiye'yi geçiremeyecekler… Düşmanlarımızın yanında aramızda yaşayan BATI PUTPERESTLERİNE, müstemleke ve mandacı zihinlere karşı da mücadele etmemiz icap ediyor. Siyasi görüşleri, partileri ne olursa olsun, Türk milletinin denizlerdeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, haklı ve milli davamız MAVİ VATAN hepimizindir.