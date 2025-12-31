Viral Galeri Viral Liste 2026 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor heyecanı yeni yılın ilk günleriyle birlikte ekrana taşınıyor. Tanıtım fragmanlarıyla merak dozu yükselen yarışmada bu sezon dengeler değişecek. İzleyiciler, açıklanan kadronun sahadaki performansını ve rekabetin nasıl şekilleneceğini şimdiden konuşuyor. Peki, Survivor ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 17:18
Yarışmacıların belli olmasıyla birlikte izleyiciler Survivor'ın başlama tarihini araştırmaya başladı. Yayınlanan son fragman sonrası sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Bu yılki kadro yarışmanın seyrine dair güçlü sinyaller veriyor.

2026 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2026'ya ilişkin merak edilen detaylar, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından paylaşıldı. Survivor 1 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek.

Bayhan

Dilan Çıtak

Keremcem

