Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet alanlar dikkat: Ödeme böyle yapılacak
Milli Piyango'nun 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye başta olmak üzere kazanan numaralara sahip talihliler şimdi gözlerini ödeme sürecine çevirdi. Peki Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:54