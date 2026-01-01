Viral Galeri Viral Liste Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet alanlar dikkat: Ödeme böyle yapılacak

Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet alanlar dikkat: Ödeme böyle yapılacak

Milli Piyango'nun 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye başta olmak üzere kazanan numaralara sahip talihliler şimdi gözlerini ödeme sürecine çevirdi. Peki Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:54
Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Çeyrek, yarım ve tam bilet ödeme rehberi

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrası talihli numaralar belli olurken, kazananların en çok merak ettiği konu ikramiye ödeme süreci oldu. Çeyrek, yarım veya tam bilet sahipleri, kazandıkları tutarın hangi kanallardan ve hangi şartlarla tahsil edileceğini araştırıyor. Online platform üzerinden bilet alanların kazançları doğrudan hesaplarına aktarılırken, bayilerden bilet satın alanların ise ödemelerini belirlenen yetkili noktalardan tahsil etmeleri gerekiyor. İşte 2026 Milli Piyango ikramiye ödemelerine dair ayrıntılar…

Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Çeyrek, yarım ve tam bilet ödeme rehberi

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango'da kazanan bilet sahipleri, ödeme işlemlerini oynadıkları kanala ve kazandıkları tutara göre farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Online alınan biletler ve bayi/terminal üzerinden alınan biletler için süreçler ayrı şekilde işliyor.

Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Çeyrek, yarım ve tam bilet ödeme rehberi

ONLİNE ALINAN BİLETLERDE ÖDEMELER HESABA YATIYOR

Milli Piyango online üzerinden alınan biletlerde kazanan ikramiyeler, otomatik olarak kişinin online hesabına aktarılıyor. Buradan banka hesabına para çekme talebi vererek IBAN üzerinden ödeme yapılabiliyor. Para transferleri genellikle en geç 5 iş günü içinde tamamlanıyor.

Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Çeyrek, yarım ve tam bilet ödeme rehberi

BAYİLERDEN ALINAN BİLETLERDE ÖDEME TUTARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Terminal veya bayi üzerinden satın alınan Milli Piyango biletleri için ödeme noktaları kazanç tutarına göre belirleniyor:

🔹 25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler doğrudan bayilerden tahsil edilebiliyor.

Milli Piyango ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Çeyrek, yarım ve tam bilet ödeme rehberi

🔹 25.000 - 500.000 TL arası ikramiye ödemeleri, Türkiye Halk Bankası'nın yetkilendirilmiş şubelerinden yapılıyor. Ancak işlem öncesi bir Milli Piyango bayisinden "ikramiye bileti" alınması gerekiyor. Ödeme için biletin aslı ibraz edilmeli. Sadece ikramiye bileti tek başına yeterli olmuyor.

SON DAKİKA