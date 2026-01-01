Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet alanlar dikkat: Ödeme böyle yapılacak

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrası talihli numaralar belli olurken, kazananların en çok merak ettiği konu ikramiye ödeme süreci oldu. Çeyrek, yarım veya tam bilet sahipleri, kazandıkları tutarın hangi kanallardan ve hangi şartlarla tahsil edileceğini araştırıyor. Online platform üzerinden bilet alanların kazançları doğrudan hesaplarına aktarılırken, bayilerden bilet satın alanların ise ödemelerini belirlenen yetkili noktalardan tahsil etmeleri gerekiyor. İşte 2026 Milli Piyango ikramiye ödemelerine dair ayrıntılar…