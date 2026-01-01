Viral
Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı! İBB yılın ilk kar mesaisinde yine sınıfta kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla mega kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yılın ilk kar yağışı Beykoz Kavacık'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yeterli tuzlama ve küreme çalışmasının yapılmadığı iddia edilirken, İBB'nin kar mesaisinde yetersiz kaldığı görüldü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:11