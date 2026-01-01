Viral Galeri Viral Liste Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı! İBB yılın ilk kar mesaisinde yine sınıfta kaldı

Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı! İBB yılın ilk kar mesaisinde yine sınıfta kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla mega kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yılın ilk kar yağışı Beykoz Kavacık'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yeterli tuzlama ve küreme çalışmasının yapılmadığı iddia edilirken, İBB'nin kar mesaisinde yetersiz kaldığı görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:11
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oldu.

Bölgede yeterli tuzlama ve küreme çalışmasının yapılmadığı iddia edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar mesaisinde yetersiz kaldığı görüldü

Karla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun süre trafikte mahsur kaldı.

SON DAKİKA