Şehitlerimize ALLAH'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum... Hadisenin arkasındaki güç çok açık ve net bir şekilde bellidir. Suriye'de yeni devlet ile birleşme ve bütünleşme için SDG'ye tanınan sürenin sonuna gelindi. Hakan Fidan SDG'nin uzlaşmaz tavırlarının arkasında İsrail olduğunu açıkça söyledi. Türkiye Cumhuriyetinin bütün sözcüleri PKK/PYD/YPG/ SDG yani isimleri ayrı, adamları aynı bu teröristlere her şeyi söyledi. Şam ile birlik ve beraberliğe gönüllü değiller, tam tersi bölücü ve yıkıcı tavır ve söylemlerini sürdürüyorlar. Tam da bu esnada DEAŞ/IŞİD ortaya çıkıyor, Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye'ye daha ileri gider de SDG'ye silahlı müdahale ederseniz, DEAŞ/IŞİD'i başınıza bela ederiz tehditini yaptılar. Terörsüz Türkiye'yi de hedef aldılar. Terör örgütleriyle Müslüman coğrafya kana bulanıyor. Halbuki Müslümanların düşmanı kim? Kimler Müslümanlara zulüm uyguluyor? Müslümanlar nerelerde zalimlerin zulmü altında inim inim inliyorlar? Herkes bu soruların cevabını çok iyi biliyor. Bu zalimlerin adı, soyadı belli... Haritadaki yerleri belli... Oralarda mantar tabancası bile patlatmıyorlar. Neredeyse hiç eylem bile yapmıyorlar.

İSRAİL'İN KİRALIK KATİLLERİ

Yılbaşında bazı hedeflere saldırı yapacağı konusunda alınan duyumlar üzerine operasyonlar yoğunlaştırılmıştı... Türk vatandaşı olduğu belirlenen 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı... IŞİD mi? DEAŞ mı?... Artık her ne diyorsanız, bu insanlar katildir. Kafirlere, gavurlara hizmet ederler. Ve ediyorlar. Bunlar, ruhunu şeytana satmış İslam düşmanlarıdır. Ve kesinlikle İsrail/Amerikan malıdırlar. Bu gözü dönmüş katillerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir, bunlar nereyi karıştırmak isterse, bu kiralık katiller oralarda ortaya çıkıveriyorlar. Suriyede PKK'lılarla bir ve beraber olup herkese ne olduklarını bir kez daha göstermişlerdi. Önceki yıllardaki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, PKK ve DEAŞ katillerinin oralarda nasıl beraber film fırıldak çevirdiklerini daha önce tüm dünyaya ilan etmişti. Savaşıyormuş gibi göründüler ama aslında seviştiler. Çünkü patronları aynı. Her iki kiralık katil örgüt de İsrail ve Amerika'nın emrindedir. Ve Müslümanları öldürmekle görevlidirler. Güvenlik güçlerimiz, polis, istihbarat, asker, aylardır çok büyük operasyonlar ve fedakarlıklar ile terör saldırılarını önlemeye çalışıyorlar. Buna rağmen, henüz acımız taptaze ve yüreğimizi dağlarken, kendilerine muhalifim diyenlerin derhal eleştiriye başlamalarını, bu hadise üzerinden toplumumuzu kışkırtanları, ırkçıları, mezhepçileri ve bilimum İslam düşmanı kesimleri de ayrıca bu satırlar ile üzüntüyle tarihe not düşüyorum...

KAFİRLERİN HİZMETKARLARI

DEAŞ/IŞİD; Haçlıların ve Siyonistlerin hizmetkarıdır. İslam'ın can düşmanı ve Müslümanların katilidirler. Sapkındırlar... Sapıktırlar... Adlarına Müslüman kelimesini özellikle yapıştıran bu alçaklar; herkesin çok iyi bildiği, İslam ve Müslümanların düşmanlarına saldırmıyorlar. Hep İslam ülkelerinde eylem yapıyorlar. Müslümanlar'ın kanını döküyorlar. Bu yüzden adlarının içinde ya da önünde Müslüman kelimesini barındırmaları büyük bir tuzaktır. Haçlıların ve Siyonistlerin hizmetinde olduklarını gizlemek içindir.