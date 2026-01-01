01 Ocak 2026, Perşembe
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ya da ona ait bir konutu hedef aldığı yönündeki iddialar, ABD istihbaratının bulgularıyla örtüşmüyor. Washington'dan gelen bu değerlendirme, Moskova'nın dünyaya duyurduğu 'suikast girişimi' anlatısını ciddi biçimde tartışmaya açtı. Peki gerçekte ne oldu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:44