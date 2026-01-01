01 Ocak 2026, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ya da ona ait bir konutu hedef aldığı yönündeki iddialar, ABD istihbaratının bulgularıyla örtüşmüyor. Washington'dan gelen bu değerlendirme, Moskova'nın dünyaya duyurduğu 'suikast girişimi' anlatısını ciddi biçimde tartışmaya açtı. Peki gerçekte ne oldu? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:44
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yaptığı değerlendirmede Putin'e ya da konutlarından birine yönelik herhangi bir saldırı girişiminin tespit edilmediğini belirtti. Konuya dair bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, söz konusu istihbarat raporunun Rusya'nın iddialarını desteklemediğini ifade etti. CIA ise resmi yorum yapmaktan kaçındı.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

HEDEF PUTİN Mİ, ASKERİ TESİS Mİ?

WSJ'nin aktardığına göre ABD istihbaratı, Ukrayna'nın Putin'in ülke konutunun bulunduğu bölgeyle aynı coğrafi alanda yer alan bir askeri hedefi vurmayı amaçladığını değerlendiriyor. Ancak bu hedefin, Putin'in konutuna yakın olmadığı özellikle vurgulanıyor.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

TRUMP İDDİAYI KÜÇÜMSEDİ, SORU İŞARETLERİNİ BÜYÜTTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rusya'nın iddiasını dolaylı şekilde sorgulayan bir tutum sergiledi. Trump, Ukrayna'nın böyle bir saldırı düzenlemediğini savunan bir medya yorumunu Truth Social hesabından paylaştı. Paylaşımda, Putin'e yönelik "saldırı" söyleminin barışın önündeki engelin kim olduğu sorusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

Bu paylaşımın, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Trump'ı konu hakkında bilgilendirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

"PUTİN BANA SALDIRI OLDU DEDİ"

Trump, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in kendisine telefon görüşmesinde Ukrayna dronlarının kuzeybatı Rusya'daki göl kıyısında bulunan ve "Dolgiye Borody" (Uzun Sakallar) olarak bilinen konutunu hedef aldığını söylediğini aktardı.

Trump, bu açıklamanın kendisini "çok kızdırdığını" dile getirdi.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

ABD'nin saldırıya dair kanıtı olup olmadığı sorulduğunda ise Trump şu ifadeleri kullandı:
"Belki de saldırı hiç gerçekleşmedi — bu da mümkün. Ama Başkan Putin bu sabah bana bunun olduğunu söyledi."

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

UKRAYNA: 'BAHANE ÜRETİLİYOR'

Ukrayna, Rusya'nın derinliklerinde bazı sabotaj ve suikast eylemlerini üstlenmiş olsa da, Putin'in konutuna yönelik bir saldırının arkasında olduğu iddiasını kesin biçimde reddediyor.

Ukraynalı yetkililere göre Kremlin, bu iddiayı Washington ile Kiev arasındaki ilişkileri bozmak ve ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerinde Ukrayna'nın elini zayıflatmak için kullanıyor.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

MOSKOVA'DAN 91 DRONE İDDİASI VE GÖRÜNTÜLER: AMAÇ BİR ŞEYLER KOPARMAK MI?

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddialarını güçlendirmek amacıyla, Putin'in Novgorod'daki konutunu hedef aldığı öne sürülen 91 Ukrayna dronunun düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık ayrıca patlayıcılarla donatıldığı iddia edilen bir dronun karda yattığını gösteren görüntüler yayımladı.

Ancak Rusya'nın bu görüntüleri paylaşmasıyla, müzakere masasından "bir şeyler daha koparma" niyeti olarak değerlendiriliyor.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİN HEMEN ARDINDAN GELDİ

WSJ'nin dikkat çektiği bir diğer detay ise zamanlama. Rusya'nın suçlamaları, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Pazar günü yaptığı ve yaklaşık üç saat süren görüşmenin hemen ardından geldi.

Trump bu görüşmeyi "son derece olumlu" olarak tanımlamış, hatta barış için Kiev'e gidebileceğini söylemişti.

BARIŞ MASASI TEHLİKEDE Mİ?

Moskova, söz konusu iddiaları gerekçe göstererek barış görüşmelerindeki tutumunu daha da sertleştirebileceğini duyurdu ve Odessa liman bölgesine yönelik drone saldırıları gerçekleştirdi.

Trump'ın, Çarşamba günü Rusya'yı barışın önünde engel olarak gösteren bir medya haberini paylaşması ise, son dönemde Kremlin'e yönelik en sert çıkışlarından biri olarak değerlendirildi.

ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Ukrayna Putin’in evini hedef almadı mı? Meğer Ruslar...

İDDİA KÜRESEL YANKI BULDU

WSJ'ye göre Rusya'nın iddiaları Asya ve Orta Doğu'da da yankı uyandırdı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi "derin endişe" dile getirirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri de gelişmelerden duyduğu kaygıyı açıkladı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla temas kurarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini görüştü. Görüşmelere Ukrayna'nın üst düzey güvenlik yetkilisi ve müzakerecisi Rustem Umerov da katıldı.

Witkoff, temasların olası güvenlik garantileri ve "çatışmayı yeniden başlatmayacak mekanizmalar" üzerinde yoğunlaştığını belirtti.