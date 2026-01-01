UKRAYNA: 'BAHANE ÜRETİLİYOR'

Ukrayna, Rusya'nın derinliklerinde bazı sabotaj ve suikast eylemlerini üstlenmiş olsa da, Putin'in konutuna yönelik bir saldırının arkasında olduğu iddiasını kesin biçimde reddediyor.

Ukraynalı yetkililere göre Kremlin, bu iddiayı Washington ile Kiev arasındaki ilişkileri bozmak ve ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerinde Ukrayna'nın elini zayıflatmak için kullanıyor.