Viral Galeri Viral Liste O Ses Türkiye Yılbaşı Özel saat kaçta başlayacak? 2026 Jüri ve yarışmacı listesi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026 programının jüri üyeleri ve konuk kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 31 Aralık akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yılbaşı özel bölümünde yer alacak isimler netlik kazandı. Programda sahne alacak konuklar ile jüri koltuğunda oturacak isimler, yayın öncesi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026'da kimler var? İşte jüri üyeleri ve yarışmacılardan oluşan liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 17:04
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026 için hazırlıklar tamamlandı. Yılbaşı özel programının jüri kadrosu, yayın tarihi ve sahne alacak isimleri netleşti. Ekrana gelecek programda, jüri üyeleri ve yarışmacı listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2026 JÜRİ ÜYELERİ

Bu yıl jüri koltuğunda daha önce programa katılan isimlerin yanı sıra iki yeni jüri üyesi yer alıyor. Programda Hadise ve Murat Boz jüri üyesi olarak görev yapacak. Jüri kadrosuna bu yıl Gupse Özay ve Giray Altınok da dahil oldu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2026 YARIŞMACILARI VE ŞARKILARI

Programda sahne alacak isimler ve seslendirecekleri parçalar şöyle:

Ava Yaman – "O Benim Dünyam" / "I Need A Hero"

Burak Yörük – "Yarim Yarim" (Volkan Konak)

Rabia Soytürk – "Aldatıldık" (Sezen Aksu)

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) – "Palavra Palavra"

Mahsun Karaca

Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları – "Delisin" (Grup performansı)

Toprak Razgatlıoğlu – "Çatma Yarım" (Reynmen)

Pelin Akil – "Ya Sonra" (Ajda Pekkan)

Survivor 2026 Gönüllüler Takımı Kızları – "Ah Geceler"

Survivor 2026 Gönüllüler Takımı Erkekleri – "Yıldızların Altında"

Feyza Civelek – "Kızılcıklar Oldu Mu?"

Emir Benderlioğlu & Ceren Benderlioğlu (Düet) – "Her Şeyi Yak"

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2026 KONUKLARI

Yılbaşı gecesinde sahne alacak konuklar da açıklandı. Programda Erol Evgin, Reynmen, Lvbel C5 ve Murat Ceylan yer alacak. Murat Ceylan, programda kendi şarkısını ilk kez seslendirecek.

