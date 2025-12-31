O Ses Türkiye Yılbaşı Özel saat kaçta başlayacak? 2026 Jüri ve yarışmacı listesi

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2026 JÜRİ ÜYELERİ

Bu yıl jüri koltuğunda daha önce programa katılan isimlerin yanı sıra iki yeni jüri üyesi yer alıyor. Programda Hadise ve Murat Boz jüri üyesi olarak görev yapacak. Jüri kadrosuna bu yıl Gupse Özay ve Giray Altınok da dahil oldu.