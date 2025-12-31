O Ses Türkiye Yılbaşı Özel saat kaçta başlayacak? 2026 Jüri ve yarışmacı listesi

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2026 YARIŞMACILARI VE ŞARKILARI
Programda sahne alacak isimler ve seslendirecekleri parçalar şöyle:
Ava Yaman – "O Benim Dünyam" / "I Need A Hero"
Burak Yörük – "Yarim Yarim" (Volkan Konak)
Rabia Soytürk – "Aldatıldık" (Sezen Aksu)
Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) – "Palavra Palavra"
Mahsun Karaca
Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları – "Delisin" (Grup performansı)
Toprak Razgatlıoğlu – "Çatma Yarım" (Reynmen)
Pelin Akil – "Ya Sonra" (Ajda Pekkan)
Survivor 2026 Gönüllüler Takımı Kızları – "Ah Geceler"
Survivor 2026 Gönüllüler Takımı Erkekleri – "Yıldızların Altında"
Feyza Civelek – "Kızılcıklar Oldu Mu?"
Emir Benderlioğlu & Ceren Benderlioğlu (Düet) – "Her Şeyi Yak"